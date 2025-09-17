Δημήτρης Πιατάς: Με πλήρωναν για πράγματα που μου άρεσαν, στη ζωή μου δεν ήταν το κίνητρό μου το οικονομικό
Δημήτρης Πιατάς: Με πλήρωναν για πράγματα που μου άρεσαν, στη ζωή μου δεν ήταν το κίνητρό μου το οικονομικό
Με αυτόν τον τρόπο αισθάνομαι πιο ισχυρός απέναντι σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να με αγοράσουν, τόνισε ο ηθοποιός
Για την καλλιτεχνική του πορεία μίλησε ο Δημήτρης Πιατάς, διευκρινίζοντας ότι στη ζωή του δεν πορεύτηκε με βάση το οικονομικό κριτήριο. Αντιθέτως, οι επιλογές του επηρεάζονταν από την επιθυμία του να περνάει καλά. Η φιλοσοφία αυτή, εξήγησε ο ηθοποιός, του δίνει δύναμη απέναντι σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να τον «αγοράσουν».
«Με πλήρωναν για πράγματα που μου άρεσαν. Δεν ήταν το κίνητρό μου το οικονομικό στη ζωή μου, αλλά να περνώ εγώ καλά. Με αυτόν τον τρόπο αισθάνομαι πιο ισχυρός απέναντι σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να με αγοράσουν», δήλωσε στην εκπομπή «Το'χουμε», το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.
Ο Δημήτρης Πιατάς δήλωσε επίσης πως το θέατρο του χάρισε ωριμότητα και πολύτιμες γνωριμίες, ενώ τόνισε πως αποφεύγει πλέον τις κακές συνεργασίες και την τοξικότητα, ώστε να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. «Στο θέατρο χρωστώ τα πάντα, πρώτον για την ωριμότητά μου και δεύτερον γιατί είναι ένα “χαίρω πολύ” σε εξαιρετικές προσωπικότητες και δεν εννοώ μόνο φίρμες αλλά κι απλούς ανθρώπους. Υπήρξαν κακές συνεργασίες. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα και δεν κάνω ξανά ποτέ το ίδιο λάθος», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
