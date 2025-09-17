Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Χάσαμε έναν θρύλο

πέθανε στον ύπνο του

Στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε από το «Associated Press» για την κληρονομιά του Ρέντφορντ.

«

Θα μας λείψει πολύ

» απάντησε ο ηθοποιός.

Ο Ρέντφορντ εκτός από την καριέρα του στην υποκριτική και

τη σκηνοθεσία

, ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sundance Institute, ο οποίος οργανώνει το ετήσιο Sundance Film Festival, ενώ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε περιβαλλοντικά ζητήματα.