Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Χάσαμε έναν θρύλο

Θα μας λείψει πολύ, είπε για τον διάσημο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών

Ελένη Μήτση
Φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στα 89 του χρόνια, απέτισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «θρύλο».

Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη 16 ΣεπτεμβρίουΣτην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε από το «Associated Press» για την κληρονομιά του Ρέντφορντ.

«Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν ένας σθεναρός ηγέτης στον τομέα του περιβαλλοντισμού και μέλος του NRDC (Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων), όπως εγώ, και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ιθαγενών. Χάσαμε έναν θρύλο σήμερα. Θα μας λείψει πολύ» απάντησε ο ηθοποιός.

Ο Ντι Κάπριο αποχαιρέτησε επίσης τον σπουδαίο ηθοποιό και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γράφοντας:  «Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντιστής και υπερασπιστής των τεχνών. Η αδιάκοπη δέσμευσή του στην προστασία του πλανήτη μας και η έμπνευση για αλλαγή ήταν αντάξια του τεράστιου ταλέντου του. Η επίδρασή του θα αντέξει για τις επόμενες γενιές».

Ο Ρέντφορντ εκτός από την καριέρα του στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sundance Institute, ο οποίος οργανώνει το ετήσιο Sundance Film Festival, ενώ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

