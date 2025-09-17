Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Χάσαμε έναν θρύλο
Λεονάρντο Ντι Κάπριο για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Χάσαμε έναν θρύλο
Θα μας λείψει πολύ, είπε για τον διάσημο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών
Φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στα 89 του χρόνια, απέτισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «θρύλο».
Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε από το «Associated Press» για την κληρονομιά του Ρέντφορντ.
«Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν ένας σθεναρός ηγέτης στον τομέα του περιβαλλοντισμού και μέλος του NRDC (Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων), όπως εγώ, και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ιθαγενών. Χάσαμε έναν θρύλο σήμερα. Θα μας λείψει πολύ» απάντησε ο ηθοποιός.
Ο Ντι Κάπριο αποχαιρέτησε επίσης τον σπουδαίο ηθοποιό και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γράφοντας: «Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντιστής και υπερασπιστής των τεχνών. Η αδιάκοπη δέσμευσή του στην προστασία του πλανήτη μας και η έμπνευση για αλλαγή ήταν αντάξια του τεράστιου ταλέντου του. Η επίδρασή του θα αντέξει για τις επόμενες γενιές».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ρέντφορντ εκτός από την καριέρα του στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sundance Institute, ο οποίος οργανώνει το ετήσιο Sundance Film Festival, ενώ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο διάσημος ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ρωτήθηκε από το «Associated Press» για την κληρονομιά του Ρέντφορντ.
«Πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν ένας σθεναρός ηγέτης στον τομέα του περιβαλλοντισμού και μέλος του NRDC (Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων), όπως εγώ, και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ιθαγενών. Χάσαμε έναν θρύλο σήμερα. Θα μας λείψει πολύ» απάντησε ο ηθοποιός.
Ο Ντι Κάπριο αποχαιρέτησε επίσης τον σπουδαίο ηθοποιό και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, γράφοντας: «Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντιστής και υπερασπιστής των τεχνών. Η αδιάκοπη δέσμευσή του στην προστασία του πλανήτη μας και η έμπνευση για αλλαγή ήταν αντάξια του τεράστιου ταλέντου του. Η επίδρασή του θα αντέξει για τις επόμενες γενιές».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ρέντφορντ εκτός από την καριέρα του στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sundance Institute, ο οποίος οργανώνει το ετήσιο Sundance Film Festival, ενώ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα