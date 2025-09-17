Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση πριν τον θάνατό του
Ο ηθοποιός είχε δώσει το παρών το 2021 στην απονομή βραβείων του Ιδρύματος Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό στο Grimaldi Forum, μαζί με τη σύζυγό του
Στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έδινε το παρών σε εκδηλώσεις σχετικές με αυτό που αγάπησε περισσότερο, την προστασία του περιβάλλοντος. Σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν τον θάνατό του, ο ηθοποιός είχε βρεθεί μαζί με τη σύζυγό του, Σιμπίλε Ζάγκαρς, στην απονομή βραβείων του Ιδρύματος Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό στο Grimaldi Forum.
Εκεί, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στην ετήσια τελετή που τιμά προσωπικότητες και οργανισμούς με σημαντική δράση για τη διάσωση του πλανήτη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε ένα ολόλευκο κοστούμι με καφέ μποτάκια. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Ιδρύματος το 2019, σε αναγνώριση της πολυετούς ακτιβιστικής του δράσης.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης υπήρξε πρωτοπόρος υπερασπιστής περιβαλλοντικών ζητημάτων, των δικαιωμάτων των ιθαγενών Αμερικανών και της τέχνης. Το 2005, μαζί με τον αείμνηστο γιο του, Τζέιμς Ρέντφορντ, ίδρυσε το ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα The Redford Center, αφιερωμένο αποκλειστικά στην παραγωγή ταινιών με περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ έγινε γνωστή την Τρίτη. Εκπρόσωπός του ανακοίνωσε: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο σπίτι του στο Sundance, στα βουνά της Γιούτα, το μέρος που αγάπησε, περιτριγυρισμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε. Θα μας λείψει βαθιά. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα». Σύμφωνα με τους New York Times, ο ηθοποιός πέθανε στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών. Η ακριβής αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ άφησε πίσω του τη σύζυγό του Σιμπίλε Ζάγκαρς, δύο κόρες, καθώς και επτά εγγόνια, από τον γάμο του με την πρώτη του σύζυγο, Λόλα βαν Βάγκενεν. Με τη Βαν Βάγκενεν, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 1958 ως το 1985, απέκτησε επίσης δύο γιους, τον Σκοτ, που πέθανε σε ηλικία μόλις δύο μηνών από αιφνίδιο θάνατο, και τον Τζέιμς, που έφυγε από τη ζωή το 2020 έπειτα από μάχη με τον καρκίνο στο ήπαρ.
Η καριέρα του ξεκίνησε το 1959 με το θεατρικό ντεμπούτο του στο Broadway, στο έργο «Tall Story». Έναν χρόνο αργότερα, η κινηματογραφική μεταφορά του ίδιου έργου αποτέλεσε και την πρώτη του ταινία. Ακολούθησε μια πορεία έξι δεκαετιών γεμάτη πρωταγωνιστικούς ρόλους, σκηνοθετικές επιτυχίες και διακρίσεις, που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και δημιουργούς του Χόλιγουντ.
Το 2018, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποκριτική, αν και αργότερα χαρακτήρισε τη δήλωσή του «λάθος», παραδεχόμενος ότι δεν θα έπρεπε να το είχε πει. Παρ’ όλα αυτά, τον Μάρτιο του 2025 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην οθόνη ύστερα από έξι χρόνια, με ένα σύντομο cameo στη σειρά «Dark Winds».
Φωτογραφίες: Shutterstock
