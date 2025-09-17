Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο γόης του Χόλιγουντ που καμία δεν μπορούσε να του αντισταθεί - Στριπ, Φόντα και Στρέιζαντ ήταν τρελά ερωτευμένες μαζί του

, με την οποία συμπρωταγωνίστησαν σε πέντε ταινίες, δήλωσε στην New York Post μαθαίνοντας για τον θάνατό του: «Με χτύπησε σκληρά σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με κάθε τρόπο. Αντιπροσώπευε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε».Η ηθυοποιός είχε εξομολογηθεί το 2015 στη Guardian ότι ανέκαθεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, όμως ποτέ δεν έγινε κάτι ανάμεσά τους. «Ήμουν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ… και δεν συνέβη τίποτα επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη και εκείνος επίσης», είπε. Ο ίδιος είχε απαντήσει χρόνια αργότερα: «Δεν ήξερα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου». Στο Φεστιβάλ Καννών το 2023, η 87χρονη Φόντα πρόσθεσε: «Δεν του άρεσε να φιλάει… Και είναι πάντα κακόκεφος, κι εγώ πάντα νόμιζα ότι έφταιγα εγώ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλώς έχει ένα ζήτημα με τις γυναίκες».Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πάντως, είχε εκφράσει τη δική του τρυφερότητα προς εκείνη κατά την προώθηση της τελευταίας τους κοινής ταινίας, Our Souls at Night (2018): «Η συνεργασία ήταν εύκολη. Τα πράγματα απλώς έμπαιναν στη θέση τους μεταξύ μας και δεν υπήρχε κάτι περισσότερο να σκεφτώ».Ούτε ημπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία του. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Out of Africa (1985), η ηθοποιός αποκάλυψε πως απέκτησε «τεράστιο κόλλημα» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ειδικά στη σκηνή όπου εκείνος της λούζει τρυφερά τα μαλλιά σε ένα ποτάμι, απαγγέλλοντας Κόλεριτζ. «Είναι μια ερωτική σκηνή με έναν τρόπο, γιατί είναι τόσο οικεία», είπε στο Φεστιβάλ Καννών το 2023. «Έχουμε δει τόσες σκηνές με ανθρώπους να κάνουν σεξ, αλλά δεν βλέπουμε αυτό το στοργικό άγγιγμα, αυτή τη φροντίδα». Η ίδια παραδέχτηκε: «Με την πέμπτη λήψη ήμουν τόσο ερωτευμένη! Δεν ήθελα να τελειώσει εκείνη η μέρα, ακόμα κι αν υπήρχαν ιπποπόταμοι».Σε άλλη της αναφορά εξήγησε τι τον έκανε ακαταμάχητο: «Έχει μια ασυνήθιστη ποιότητα για άντρα, είναι δεκτικός και απίστευτα καλός ακροατής. Αυτό το χαρακτηριστικό το αποδίδουμε συνήθως στις γυναίκες. Για τις γυναίκες, λοιπόν, είναι πολύ εύκολος να του μιλήσεις».Μετά τον θάνατό του ηθοποιού, η Μέριλ Στριπ τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Ένας από τους λέοντες έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».Ενώ τον διεκδίκησαν τόσες διάσημες γυναίκες, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ βρήκε τον έρωτα στα μάτια της ιστορικού Λόλα Βαν Βάγκενεν από το 1958 ως το 1985, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τους Τζέιμς και Σκοτ (ο τελευταίος πέθανε από αιφνίδιο θάνατο το 1959), και τις Έιμι και Σόουνα. Από το 2009 ήταν παντρεμένος με τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Σιμπίλε Ζάγκαρς, νεότερή του κατά 20 χρόνια.