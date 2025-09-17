Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Ιωάννης Απέργης - Γέννησε η σύζυγός του
GALA
Ιωάννης Απέργης Πατέρας

Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Ιωάννης Απέργης - Γέννησε η σύζυγός του

Σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσά μας, έγραψε ο ηθοποιός για την Κατερίνα Νικοδήμα

Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Ιωάννης Απέργης, καθώς γέννησε η σύζυγός του, Κατερίνα Νικοδήμα, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό με μία ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός προχώρησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε μια ανάρτηση στο Instagram, ποζάροντας μέσα από το μαιευτήριο με τον συνάδελφο και κουμπάρο του, Πάνο Σταθακόπουλο.

Όπως έγραψε ο Ιωάννης Απέργης στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού και τη σύζυγό του: «Τρίτη φορά πατέρας, η αγωνία ήταν ίδια!!! Κατερίνα Νικοδήμα σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσα μας! Αυτή τη φορά χωρίς κορωνοιό και χωρίς απαγορεύσεις όλη η οικογένεια μαζί και με τον νονό να περιμένουμε τον ερχομό του μικρού μας!!! Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου Παναγία μου!!! (...)».

Δείτε την ανάρτησή του


