Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Ιωάννης Απέργης - Γέννησε η σύζυγός του
Σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσά μας, έγραψε ο ηθοποιός για την Κατερίνα Νικοδήμα
Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Ιωάννης Απέργης, καθώς γέννησε η σύζυγός του, Κατερίνα Νικοδήμα, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό με μία ανάρτηση στα social media.
Ο ηθοποιός προχώρησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου σε μια ανάρτηση στο Instagram, ποζάροντας μέσα από το μαιευτήριο με τον συνάδελφο και κουμπάρο του, Πάνο Σταθακόπουλο.
Όπως έγραψε ο Ιωάννης Απέργης στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη γέννηση του τρίτου του παιδιού και τη σύζυγό του: «Τρίτη φορά πατέρας, η αγωνία ήταν ίδια!!! Κατερίνα Νικοδήμα σε ευχαριστώ που υπάρχεις βασίλισσα μας! Αυτή τη φορά χωρίς κορωνοιό και χωρίς απαγορεύσεις όλη η οικογένεια μαζί και με τον νονό να περιμένουμε τον ερχομό του μικρού μας!!! Να είναι καλά όλα τα παιδιά του κόσμου Παναγία μου!!! (...)».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
