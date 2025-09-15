Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
GALA
Βραβεία Emmy εμφανίσεις Κόκκινο Χαλί

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα

Οι λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ εντυπωσίασαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Ελένη Μήτση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με εντυπωσιακά σύνολα και κομψά looks εμφανίστηκαν οι λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί για την απονομή των βραβείων Emmy 2025, το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, στο Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές ήταν η Τζένα Ορτέγκα και η Κέιτ Μπλάνσετ.  Η Ορτέγκα έκανε είσοδό με ένα εκκεντρικό τοπ φτιαγμένο από πέτρες και μια μαύρη φούστα με σκίσιμο. 

Δείτε τη φωτογραφία

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Τζένα Ορτέγκα

Από την άλλη η Μπλάνσετ  επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη βελούδινη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και βάτες. Το ρούχο είχε ανοιχτή πλάτη και ήταν διακοσμημένο με έναν αστραφτερό μαύρο φιόγκο στη μέση.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Κέιτ Μπλάνσετ

Η Σελένα Γκόμεζ  φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Μπένι Μπλάνκο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα με μια κόκκινη τουαλέτα, η οποία συνδυάστηκε με μία μακριά κορδέλα σε ίδιο χρώμα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Ο Μπλάνκο παρέμεινε κλασικός φορώντας ένα μαύρο κοστούμι.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο

Κλείσιμο
Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Σελένα Γκόμεζ



Ο Πέδρο Πασκάλ, που ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με λευκό κοστούμι και πουκάμισο σε ίδιο χρώμα.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Ο Πέδρο Πασκάλ

Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε με τη στράπλες κόκκινη τουαλέτα της, συνδυασμένη με κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Σίντνεϊ Σουίνι

Η Λίζαμέλος των BLACKPINK εμφανίστηκε με μια τουαλέτα σε ροζ χρώμα, με άνοιγμα στα πόδια και ιδιαίτερο τελείωμα.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Λίζα

Η Έιμι Λι Γουντ, υποψήφια για το «The White Lotus», επέλεξε μια δημιουργία McQueen: ένα στράπλες φόρεμα σε μπεζ και κόκκινο χρώμα.

Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Η Έιμι Λου Γούντ

Οι νικητές στις βασικότερες κατηγορίες των Emmy

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Μίνι Σειρά: Adolescence

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρότζεν – The Studio

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks

Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence

Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρότζεν – The Studio («The Oner»)

Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence

Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Ίβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)

Φωτογραφία άρθρου: AP

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

«Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και με έβρισε - Ήταν γύρω στο 1,90 bodybuilder και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό» περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά

Ρεπόρτερ παγίδευσε τον «εγκέφαλο» των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι - «Για πιο τρελά πράγματα η τιμή ανεβαίνει» του είπε
Ελένη Μήτση
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης