Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα

λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ

στο Λος Άντζελες.

Η Ορτέγκα έκανε είσοδό με ένα εκκεντρικό τοπ φτιαγμένο από πέτρες και μια μαύρη φούστα με σκίσιμο.



Η Τζένα Ορτέγκα

Από την άλλη η Μπλάνσετ επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη βελούδινη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και βάτες. Το ρούχο είχε ανοιχτή πλάτη και ήταν διακοσμημένο με έναν αστραφτερό μαύρο φιόγκο στη μέση.



Η Κέιτ Μπλάνσετ

Σελένα Γκόμεζ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Μπένι Μπλάνκο . Η ηθοποιός και τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα με μια κόκκινη τουαλέτα, η οποία συνδυάστηκε με μία μακριά κορδέλα σε ίδιο χρώμα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Ο Μπλάνκο παρέμεινε κλασικός φορώντας ένα μαύρο κοστούμι.

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο

Η Σελένα Γκόμεζ

Πέδρο Πασκάλ , που ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με λευκό κοστούμι και πουκάμισο σε ίδιο χρώμα.

Ο Πέδρο Πασκάλ

Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε με τη στράπλες κόκκινη τουαλέτα της, συνδυασμένη με κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.