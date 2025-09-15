Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Οι εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Emmy - Από τη «βελούδινη» Μπλάνσετ μέχρι την εκκεντρική Ορτέγκα
Οι λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ εντυπωσίασαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές
Με εντυπωσιακά σύνολα και κομψά looks εμφανίστηκαν οι λαμπερές προσωπικότητες του Χόλιγουντ στο κόκκινο χαλί για την απονομή των βραβείων Emmy 2025, το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, στο Λος Άντζελες.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές ήταν η Τζένα Ορτέγκα και η Κέιτ Μπλάνσετ. Η Ορτέγκα έκανε είσοδό με ένα εκκεντρικό τοπ φτιαγμένο από πέτρες και μια μαύρη φούστα με σκίσιμο.
Από την άλλη η Μπλάνσετ επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη βελούδινη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ και βάτες. Το ρούχο είχε ανοιχτή πλάτη και ήταν διακοσμημένο με έναν αστραφτερό μαύρο φιόγκο στη μέση.
Η Σελένα Γκόμεζ φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Μπένι Μπλάνκο. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα με μια κόκκινη τουαλέτα, η οποία συνδυάστηκε με μία μακριά κορδέλα σε ίδιο χρώμα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ασημένια σκουλαρίκια και δαχτυλίδια. Ο Μπλάνκο παρέμεινε κλασικός φορώντας ένα μαύρο κοστούμι.
Ο Πέδρο Πασκάλ, που ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο σε δραματική σειρά, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με λευκό κοστούμι και πουκάμισο σε ίδιο χρώμα.
Η Σίντνεϊ Σουίνι εντυπωσίασε με τη στράπλες κόκκινη τουαλέτα της, συνδυασμένη με κοσμήματα που ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της.
Η Λίζα, μέλος των BLACKPINK εμφανίστηκε με μια τουαλέτα σε ροζ χρώμα, με άνοιγμα στα πόδια και ιδιαίτερο τελείωμα.
Η Έιμι Λι Γουντ, υποψήφια για το «The White Lotus», επέλεξε μια δημιουργία McQueen: ένα στράπλες φόρεμα σε μπεζ και κόκκινο χρώμα.
Οι νικητές στις βασικότερες κατηγορίες των EmmyΚαλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt
Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
Μίνι Σειρά: Adolescence
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρότζεν – The Studio
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance
Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks
Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence
Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert
Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)
Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρότζεν – The Studio («The Oner»)
Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence
Σενάριο σε Μίνι Σειρά: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Ίβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio
Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)
Φωτογραφία άρθρου: AP
