Αναστασία: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Εθνική ομάδα για το Eurobasket
Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό με την Τουρκία
Την υποστήριξή της στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ εξέφρασε η Αναστασία μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου τραγουδά, αφιερώνοντας την εμφάνισή της στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket με την Τουρκία.
Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» προβλήθηκε το βίντεο, στο οποίο η νεαρή τραγουδίστρια λέει: «Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο για τους νησιώτες μου αλλά και για την Εθνική μας Ομάδα», στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους παίκτες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση Ελλάδας – Τουρκίας.
Η συνάντηση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προβλέπεται ιδιαίτερα αμφίρροπη, καθώς οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στο φετινό Eurobasket. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 68 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να μετρά 45 νίκες έναντι 23 της Τουρκίας.
