Χάρι Στάιλς: Η αυτοκτονία της πρώτης του συντρόφου, το σύντομο ειδύλλιο με την Τέιλορ Σουίφτ και η σοβαρή σχέση με τη Ζόι Κράβιτζ
Η προσωπική πορεία του τραγουδιστή μοιάζει να ολοκληρώνει έναν κύκλο, με την τωρινή του σύντροφο να αποτελεί ίσως την πιο σταθερή και ουσιαστική παρουσία στη ζωή του
Ο Χάρι Στάιλς δεν είναι μόνο ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων για την προσωπική του ζωή. Από τα χρόνια των One Direction μέχρι τη σόλο καριέρα του, οι σχέσεις του συζητήθηκαν όσο λίγων σταρ της μουσικής βιομηχανίας. Από την Καρολάιν Φλακ —η οποία αυτοκτόνησε το 2020 σε ηλικία 40 ετών— και την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι την Κένταλ Τζένερ, την Καμίλ Ρόου και την Ολίβια Γουάιλντ, κάθε σχέση του αποτέλεσε ξεχωριστό κεφάλαιο που απασχόλησε κοινό και Τύπο.
Η πρώτη γνωστή σχέση του Χάρι Στάιλς ήταν με την τηλεπαρουσιάστρια Καρολάιν Φλακ, όταν εκείνος ήταν 17 ετών και εκείνη 31, γεγονός που τότε είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Η σχέση τους διήρκεσε λίγους μήνες και η Φλακ θεωρείται μέχρι σήμερα κομβικό πρόσωπο στην προσωπική ζωή του Στάιλς, εξαιτίας της τραγικής της κατάληξης.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2020, η παρουσιάστρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με την ιατροδικαστική έρευνα να αποδίδει τον θάνατό της σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού. Εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε έντονες νομικές πιέσεις, καθώς βρισκόταν εν αναμονή δίκης για κατηγορίες επίθεσης στον σύντροφό της, ενώ ταυτόχρονα δεχόταν σκληρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης και βίωνε σοβαρή ψυχολογική πίεση. Σε σημείωμα που άφησε η ίδια, όπως αποκάλυψε η οικογένειά της, είχε γράψει ότι αισθανόταν πως «η ζωή της καταρρέει». Ο θάνατός της προκάλεσε σοκ στη Βρετανία, τροφοδοτώντας εκείνο το διάστημα μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την ψυχική υγεία και τον ρόλο της δημοσιότητας στη ζωή των επωνύμων.
Ο Χάρι Στάιλς, αν και δεν προέβη τότε σε δημόσια δήλωση, τίμησε διακριτικά τη μνήμη της λίγες ημέρες αργότερα, εμφανιζόμενος στα Brit Awards με μαύρη κορδέλα στο πέτο, σε μια σιωπηλή αλλά σαφή ένδειξη πένθους και σεβασμού προς την πρώην σύντροφό του.
Στα επόμενα χρόνια, ακολούθησαν άλλες σχέσεις που συζητήθηκαν έντονα - η Κένταλ Τζένερ, η Καμίλ Ρόου που ενέπνευσε το Fine Line, η Ολίβια Γουάιλντ στα γυρίσματα του Don’t Worry Darling και πιο πρόσφατα η Καναδή ηθοποιός Τέιλορ Ράσελ. Όμως καμία από αυτές δεν προκάλεσε την ίδια αίσθηση σταθερότητας με την τωρινή του σχέση.
Σήμερα, ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται στο πλευρό της Ζόι Κράβιτζ και όλα δείχνουν πως πρόκειται για το πιο ώριμο κεφάλαιο της προσωπικής του ζωής. Οι δυο τους εθεάθησαν σε Λονδίνο, Ρώμη και Νέα Υόρκη, σε τρυφερές στιγμές που δεν άφησαν περιθώριο αμφιβολίας. Το καθοριστικό βήμα έγινε όταν εκείνος γνώρισε τον πατέρα της, τον Λένι Κράβιτζ, ένδειξη ότι η σχέση έχει σοβαρές προοπτικές. Πηγές του περιβάλλοντός τους αναφέρουν ότι ο Στάιλς είναι «πιο ευτυχισμένος από ποτέ» και οι εικόνες του ζευγαριού δείχνουν ένα δέσιμο που ξεχωρίζει από όσα έχει ζήσει στο παρελθόν.
