Χάρι Στάιλς: Η αυτοκτονία της πρώτης του συντρόφου, το σύντομο ειδύλλιο με την Τέιλορ Σουίφτ και η σοβαρή σχέση με τη Ζόι Κράβιτζ

Η προσωπική πορεία του τραγουδιστή μοιάζει να ολοκληρώνει έναν κύκλο, με την τωρινή του σύντροφο να αποτελεί ίσως την πιο σταθερή και ουσιαστική παρουσία στη ζωή του