Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Όφειλε να είναι η μεγαλύτερη ταινία που έχω κάνει
Σίγουρα δοκιμάσαμε τα όρια του Ματ Ντέιμον, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης

Η μεγαλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ ο Κρίστοφερ Νόλαν όφειλε να είναι η «Οδύσσεια», σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε, σε απόσπασμα της συνέντευξής του στην εκπομπή 60 Minutes που έφερε στο φως το Variety, πως από την αρχή στόχος του ήταν να δημιουργήσει το πιο φιλόδοξο και απαιτητικό πρότζεκτ της καριέρας του.

Ο Νόλαν επισήμανε ότι η κλίμακα της ιστορίας επέβαλε μια αντίστοιχα μεγαλειώδη κινηματογραφική προσέγγιση: «Αναλαμβάνοντας την “Οδύσσεια”, γίνεται θέμα κλίμακας. Έπρεπε να είναι η μεγαλύτερη ταινία που έχουμε κάνει. Έπρεπε να μας προκαλέσει όλους, γιατί αυτό απαιτεί η φύση της ιστορίας», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος σχολίασε μια έντονη σκηνή με τον πρωταγωνιστή Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, λέγοντας αστειευόμενος πως «παραλίγο να τον πνίξουν». Ο Νόλαν απάντησε γελώντας: «Σίγουρα δοκιμάσαμε τα όριά του», με τον ίδιο τον ηθοποιό να παραδέχεται σε ξεχωριστή δήλωση πως πρόκειται για «την πιο δύσκολη ταινία» της καριέρας του.

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Universal Pictures θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

