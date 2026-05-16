Τελικός Eurovision 2026: Τι ώρα είναι σήμερα (16/5) στην ΕΡΤ1 - Πότε εμφανίζεται ο Ακύλας

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση με το «Ferto» και η Κύπρος στην 21η με το «JALLA» – Στις 22:00 ο μεγάλος τελικός από την ΕΡΤ1





Τι αλλάζει φέτος στο televoting Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting.



Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Eurovision Song Contest 2026 έχει ξεκινήσει, με τη Βιέννη να κινείται σε ρυθμούς Eurovision λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Ελλάδα και Κύπρος μπαίνουν στην τελική ευθεία του διαγωνισμού, με τον Ακύλα και την Αντιγόνη Μπάξτον να ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης.Η Ελλάδα συμμετέχει στον φετινό τελικό με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto», μία συμμετοχή που βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιρειών τις τελευταίες ημέρες.Ο Έλληνας εκπρόσωπος θα εμφανιστεί στην 6η θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος, με την Αντιγόνη και το τραγούδι «JALLA», θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.Οι δύο αποστολές ολοκλήρωσαν τις τελευταίες πρόβες τους στη Βιέννη, με τις εντυπώσεις από τις εμφανίσεις να θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές.Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting.Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:τηλεφωνικά

μέσω SMS

μέσω της πλατφόρμας esc.vote



Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.



Πότε ξεκινά ο τελικός Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.



Τον σχολιασμό της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.



Με βάση τη σειρά εμφάνισης και τη διάρκεια των acts, ο Ακύλας αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου μεταξύ 22:30 και 22:45 ώρα Ελλάδας.



Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026 1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»



Τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς Εκτός από την Ελλάδα, στις υψηλές θέσεις των στοιχημάτων παραμένουν η Αυστραλία, που εμφανίζεται στην 8η θέση με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», αλλά και η Φινλανδία, που θα διαγωνιστεί 17η.