Arta 2026 International Scale Model Show, ένα σημείο συνάντησης για την παγκόσμια μοντελιστική κοινότητα
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων
Η Λέσχη Μοντελιστών Άρτας ανακοινώνει τη διοργάνωση του «Arta 2026 – International Scale Model Show», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αρταίων. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρταίων, το Επιμελητήριο Άρτας και την υποστήριξη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας (PALSO).
Το «Arta International Scale Model Show» έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν θεσμό με έντονο διεθνή προσανατολισμό και δυναμική, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο συνάντησης για την παγκόσμια μοντελιστική κοινότητα στην Ελλάδα. Έλληνες και ξένοι μοντελιστές, σύλλογοι, δημιουργοί και φίλοι του στατικού μοντελισμού δίνουν κάθε χρόνο ραντεβού στην Άρτα, σε μια διοργάνωση που συνεχώς αναπτύσσεται, ξεπερνά τα στενά τοπικά και εγχώρια όρια και σιγά σιγά κατακτά τη δική της ξεχωριστή θέση, αναγνωριζόμενη πλέον ως σημαντικός προορισμός για τον χώρο του μοντελισμού.
Για το 2026 αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών και διαγωνιζομένων από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και από αρκετές χώρες του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της έκθεσης και την ολοένα αυξανόμενη αναγνώρισή της στον ευρωπαϊκό μοντελιστικό χάρτη.
Οι πύλες της διοργάνωσης ανοίγουν το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026 στις 09:00, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριημέρου γεμάτου δημιουργία, τέχνη, έμπνευση και μοντελιστική αριστεία.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει: εντυπωσιακές εκθέσεις στατικού μοντελισμού, παρουσιάσεις και workshops, εξειδικευμένα σεμινάρια, θεματικά events, διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, καθώς και συναντήσεις με διεθνώς αναγνωρισμένους μοντελιστές και δημιουργούς, οι οποίοι θα τιμήσουν τη διοργάνωση με την παρουσία τους.
Το «Arta International Scale Model Show» φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά μια μοναδική εμπειρία για συμμετέχοντες και επισκέπτες, προβάλλοντας όχι μόνο τον μοντελισμό ως μορφή τέχνης και δημιουργικής έκφρασης, αλλά και την ίδια την Άρτα ως έναν σύγχρονο προορισμό πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συναντήσεων.
