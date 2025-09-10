Ρόζι Ο' Ντόνελ για το τέλος της φιλίας της με την Έλεν ντε Τζένερις: Ήταν από τα πιο επώδυνα πράγματα στη ζωή μου
GALA
Ρόζι Ο' Ντόνελ Έλεν ντε Τζενέρις Φιλία

H  63χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη δήλωση της ντε Τζένερις το 2004 σε τηλεοπτική εκπομπή ότι οι δυο τους δεν είναι φίλες 

Αναστασία Σταθά
Για την πικρία που της άφησε το τέλος της φιλία της με την Έλεν ντε Τζένερις μίλησε Ρόζι Ο’Ντόνελ, υποστηρίζοντας πως ήταν μία από το πιο επώδυνες καταστάσεις που έχει βιώσει στη ζωή της.

Στο νέο επεισόδιο του podcast No Filter του Mamamia, η 63χρονη ηθοποιός και παρουσιάστρια διευκρίνισε πως η σχέση τους έληξε το 2004, όταν σε συνέντευξή της στο Larry King Live η ντε Τζένερις είχε δηλώσει ότι δεν ήταν φίλες.

Η δήλωση της 67χρονης παρουσιάστριας παραμένει για την ίδια ένα οδυνηρό πλήγμα. «Ήταν σαν ένα από τα πιο επώδυνα πράγματα που μου συνέβησαν ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έχω φωτογραφίες της να κρατάει τα νεογέννητα μωρά μου. Την ήξερα 30 χρόνια», εξομολογήθηκε.

Η Ο’Ντόνελ τόνισε ότι στη θέση της θα είχε ζητήσει συγγνώμη: «Νομίζω ότι στο μυαλό της πιστεύει πως το επαναφέρω για ευχαρίστηση. Δεν το κάνω για ευχαρίστηση, το αναφέρω επειδή οι καριέρες μας είχαν παράλληλες, αλληλένδετες πορείες».

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είχε αναφερθεί ξανά στη ρήξη της σχέσης τους στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen». Μετά από εκείνη τη συνέντευξη, η ντε Τζένερις επικοινώνησε τελικά μαζί της για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, ζητώντας συγγνώμη, μέσα από ένα μήνυμα: «Μου έγραψε, “Λυπάμαι πολύ και δεν το θυμάμαι.” Μου έστειλε πριν μερικές εβδομάδες, με ρώτησε πώς τα πάω, κι εγώ τη ρώτησα πώς είναι η ζωή της χωρίς τηλεόραση. Είναι μεγάλη αλλαγή».

Ωστόσο, η Ο’Ντόνελ δήλωσε ότι θυμόταν το περιστατικό «τόσο καλά» που είχε φτιάξει ακόμη και μπλουζάκια με το επίμαχο απόσπασμα: «Δεν ξέρω τη Ρόζι. Δεν είμαστε φίλες». «Τα μοίρασα στο προσωπικό μου. Την ήξερα τόσα χρόνια, αλλά μετά από αυτό ένιωσα πως δεν μπορώ να την εμπιστευθώ στον κόσμο μου», είπε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: Shutterstock

