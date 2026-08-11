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Στους 6.301 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Στους 6.301 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν λάβει ιατρική φροντίδα, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων

Στους 6.301 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα
Σε 6.301 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την περασμένη Δευτέρα, έκανε λόγο για 6.301 νεκρούς.

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των ερειπίων έχει απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.



Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.

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