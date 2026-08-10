Μαρία Κίτσου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και το «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της
Μαρία Κίτσου: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και το «ευχαριστώ» στους συνεργάτες της
Δείτε βίντεο από την έκπληξη που επεφύλασσαν στην ηθοποιό οι συνεργάτες της στην παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μαρία Κίτσου, με τους συνεργάτες της στη θεατρική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί, να της κάνουν έκπληξη για την ξεχωριστή μέρα. Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram και μοιράστηκε μερικές σκέψεις.
Τα κλιπ τη δείχνουν πάνω στη σκηνή, την ώρα που παίζει, αλλά και μπροστά στην τούρτα της μετά την ολοκλήρωση της παράστασης στο Ηράκλειο. Η ίδια εξομολογήθηκε πως τα φετινά γενέθλια ήταν ξεχωριστά και δήλωσε ευγνώμων για την αγάπη που δέχεται. Δεν παρέλειψε όμως να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της για την έκπληξη που της επεφύλασσαν.
Συγκεκριμένα, η ηθοποιός συνόδευσε τα βίντεο από τη μέρα των γενεθλίων της με τα εξής λόγια: «Αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά ή όσο καλά γίνεται. Πέρασαν 5 μέρες από τα γενέθλιά μου. Τα γενέθλια δεν είναι πάντα χαρά, και είναι οκ. Η λύπη πάει χέρι με τη χαρά. Αυτά τα γενέθλια όμως ήταν ξεχωριστά! Σας ευχαριστώ ολόψυχα όλους σας για τις υπέροχες και από καρδιάς ευχές σας! Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αγάπη σας και εύχομαι στον καθένα σας κάθε ευλογία! Φέτος το καλοκαίρι ανήκω στην οικογένεια Τσεκμέ που μου έκαναν αυτήν την υπέροχη έκπληξη και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ! Δεν είμαι εύκολη με τις εκπλήξεις αλλά τα κατάφεραν. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω μέρος της οικογένειάς σας! Σήμερα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο όπου και παίζουμε και η φανταστική ενέργεια της Κρήτης μου έχει κάνει τρομερό καλό. Τι ευλογημένος τόπος! Αγαπημένοι μου, ας μάθουμε να ζούμε και να χαιρόμαστε το παρόν σαν μικρά παιδιά (Το λέω για να το ακούω) γιατί τίποτα κακό δεν κρατάει για πάντα. Κι αυτό είναι η ευλογία της ύπαρξης. Σας αγαπώ πολύ!
Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε
Τα κλιπ τη δείχνουν πάνω στη σκηνή, την ώρα που παίζει, αλλά και μπροστά στην τούρτα της μετά την ολοκλήρωση της παράστασης στο Ηράκλειο. Η ίδια εξομολογήθηκε πως τα φετινά γενέθλια ήταν ξεχωριστά και δήλωσε ευγνώμων για την αγάπη που δέχεται. Δεν παρέλειψε όμως να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της για την έκπληξη που της επεφύλασσαν.
Συγκεκριμένα, η ηθοποιός συνόδευσε τα βίντεο από τη μέρα των γενεθλίων της με τα εξής λόγια: «Αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά ή όσο καλά γίνεται. Πέρασαν 5 μέρες από τα γενέθλιά μου. Τα γενέθλια δεν είναι πάντα χαρά, και είναι οκ. Η λύπη πάει χέρι με τη χαρά. Αυτά τα γενέθλια όμως ήταν ξεχωριστά! Σας ευχαριστώ ολόψυχα όλους σας για τις υπέροχες και από καρδιάς ευχές σας! Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αγάπη σας και εύχομαι στον καθένα σας κάθε ευλογία! Φέτος το καλοκαίρι ανήκω στην οικογένεια Τσεκμέ που μου έκαναν αυτήν την υπέροχη έκπληξη και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ! Δεν είμαι εύκολη με τις εκπλήξεις αλλά τα κατάφεραν. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω μέρος της οικογένειάς σας! Σήμερα βρισκόμαστε στο Ηράκλειο όπου και παίζουμε και η φανταστική ενέργεια της Κρήτης μου έχει κάνει τρομερό καλό. Τι ευλογημένος τόπος! Αγαπημένοι μου, ας μάθουμε να ζούμε και να χαιρόμαστε το παρόν σαν μικρά παιδιά (Το λέω για να το ακούω) γιατί τίποτα κακό δεν κρατάει για πάντα. Κι αυτό είναι η ευλογία της ύπαρξης. Σας αγαπώ πολύ!
Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε
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