Θρήνος για την 27χρονη μητέρα και το 5 μηνών βρέφος που σκοτώθηκαν μετά από ανατροπή σκάφους κοντά στο Νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, βίντεο

Στο σκάφος μήκους περίπου 7 μέτρων διοργανώθηκε πάρτι έκπληξη για έναν εκ των 14 επιβατών - Ο χειριστής του σκάφους αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων και για παράνομη εταιρεία ναύλωσης σκαφών - Πώς ανετράπη το σκάφος





Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Post, συγγενείς και φίλοι επιβιβάστηκαν στο μοιραίο σκάφος γύρω στις 7 το απόγευμα προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλιου ενός από τους 14 επιβάτες. Μεταξύ αυτών ήταν η 27χρονη Sara Sanchez μαζί με τον σύντροφό της, Andres Garcia, και το 5 μηνών κοριτσάκι τους. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα αυτό που ξεκίνησε ως μία εορταστική βόλτα με σκάφος εξελίχθηκε σε τραγωδία.



Grim video and photos show authorities pulling from the water the doomed small white motorboat that capsized off Liberty Island in New York Harbor late Saturday, killing a mom and her infant daughter. https://t.co/VmZRw7hFNT pic.twitter.com/HN9SP9FWEq — New York Post (@nypost) August 9, 2026 Γύρω στις 10:30 μ.μ. η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ειδοποιήθηκε για ένα συμβάν με αναποδογυρισμένο σκάφος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, μια ομάδα δυτών και μια αεροπορική ομάδα, ενώ νωρίτερα είχαν ήδη διασωθεί από το νερό 12 άτομα, τα οποία επέβαιναν στο ίδιο σκάφος και υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, η 27χρονη γυναίκα και το πεντάμηνο κοριτσάκι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.



H 27χρονη Sara Sanchez μαζί με τον σύντροφό της, Andres Garcia, και τον 6χρονο γιο τους, Salvador

Ο Manuel Hernandez, ο 46χρονος χειριστής του σκάφους τύπου «bowrider» μήκους περίπου 7 μέτρων, το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία «Zeus Luxury», αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ταυτόχρονα κατηγορείται για παράνομη εταιρεία ναύλωσης σκαφών.



Πώς ανετράπη το σκάφος, «όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα, βυθίστηκε και αναποδογύρισε» Μία από τους επιβάτες, η 20χρονη Raez περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε και το πώς ανετράπη το σκάφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς επέστρεφαν από το Άγαλμα της Ελευθερίας. «Καθώς επιστρέφαμε, πλέαμε αργά, αλλά ξαφνικά, από το πουθενά, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν, επειδή το μπροστινό μέρος του σκάφους βυθίστηκε. Το νερό μπήκε μέσα στο σκάφος. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η βάρκα σηκώθηκε και όταν κατέβηκε, αναποδογύρισε. Όλοι βρισκόμασταν στον πάτο του σκάφους. Προσπαθούσαμε απλώς να βγούμε έξω. Στη συνέχεια, όταν τελικά βγήκαν όλοι, φώναζαν, γιατί ακόμα μας έλειπαν κάποια άτομα».



Κλείσιμο Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”. Και άρχισαν να πλησιάζουν. Άρχισαν να ρίχνουν σωσίβια και εγώ άρχισα να κολυμπάω προς τα εκεί», είπε.



BREAKING: A 5-month-old baby and a woman have died after a boat overturned near the Statue of Liberty late Saturday night.



About 12 of the 14 people on board were pulled from the water by rescuers. The infant and woman were recovered by divers, airlifted to a Brooklyn hospital… pic.twitter.com/R5iII8HXuw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 9, 2026 Ο σύντροφος της 27χρονης και πατέρας του μωρού, Andres Garcia, κατάφερε να βγει ζωντανός, ωστόσο λίγο αργότερα εθεάθη να κλαίει, καθώς αγνοούνταν η σύντροφος και το παιδί του.



«Συνεχίζαμε απλώς να φωνάζουμε: “Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να τους βρούμε”. Η Αστυνομία δεν μας έλεγε τίποτα. Μετά πήγαμε στην αστυνομία και μετά στο νοσοκομείο. Και περάσαμε όλη τη νύχτα εκεί», σημείωσε η Ράεζ. Σύμφωνα με μία άλλη επιβάτιδα η εταιρεία εκδρομών με σκάφη ισχυρίστηκε ότι «όλα» ήταν νόμιμα σχετικά με το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιβατών.



Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) κοντά στο Νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη , όταν ένα σκάφος με 14 επιβάτες ανετράπη με αποτέλεσμα μία 27χρονη και ένα 5 μηνών βρέφος να χάσουν τη ζωή τους. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες πρόκειται για μία μητέρα και το μωρό της, ενώ ο σύντροφος της 27χρονης ήταν και αυτός στο σκάφος.Σύμφωνα με πληροφορίες του New York Post, συγγενείς και φίλοι επιβιβάστηκαν στο μοιραίο σκάφος γύρω στις 7 το απόγευμα προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλιου ενός από τους 14 επιβάτες. Μεταξύ αυτών ήταν η 27χρονη Sara Sanchez μαζί με τον σύντροφό της, Andres Garcia, και το 5 μηνών κοριτσάκι τους. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα αυτό που ξεκίνησε ως μία εορταστική βόλτα με σκάφος εξελίχθηκε σε τραγωδία.Γύρω στις 10:30 μ.μ. η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ειδοποιήθηκε για ένα συμβάν με αναποδογυρισμένο σκάφος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, μια ομάδα δυτών και μια αεροπορική ομάδα, ενώ νωρίτερα είχαν ήδη διασωθεί από το νερό 12 άτομα, τα οποία επέβαιναν στο ίδιο σκάφος και υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, η 27χρονη γυναίκα και το πεντάμηνο κοριτσάκι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.Ο Manuel Hernandez, ο 46χρονος χειριστής του σκάφους τύπου «bowrider» μήκους περίπου 7 μέτρων, το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία «Zeus Luxury», αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ταυτόχρονα κατηγορείται γιαΜία από τους επιβάτες, η 20χρονη Raez περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε και το πώς ανετράπη το σκάφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς επέστρεφαν από το Άγαλμα της Ελευθερίας. «Καθώς επιστρέφαμε, πλέαμε αργά, αλλά ξαφνικά, από το πουθενά, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν, επειδή το μπροστινό μέρος του σκάφους βυθίστηκε. Το νερό μπήκε μέσα στο σκάφος.. Όλοι βρισκόμασταν στον πάτο του σκάφους. Προσπαθούσαμε απλώς να βγούμε έξω. Στη συνέχεια, όταν τελικά βγήκαν όλοι,».Όπως αναφέρει η 20χρονη, περίπου 15 λεπτά αργότερα, η ομάδα — μερικοί από τους οποίους βρίσκονταν πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος — προσπάθησε χωρίς επιτυχία να κάνει σήμα σε ένα μακρινό σκάφος για βοήθεια. Τελικά, ένα άλλο σκάφος, στο οποίο γινόταν πάρτι, τους πλησίασε και τους έσωσε. «Τότε είδαμε ένα άλλο σκάφος και αρχίσαμε όλοι να φωνάζουμε: “”. Και άρχισαν να πλησιάζουν. Άρχισαν να ρίχνουν σωσίβια και εγώ άρχισα να κολυμπάω προς τα εκεί», είπε.Ο σύντροφος της 27χρονης και πατέρας του μωρού, Andres Garcia, κατάφερε να βγει ζωντανός, ωστόσο λίγο αργότερα εθεάθη να κλαίει, καθώς αγνοούνταν η σύντροφος και το παιδί του.«Συνεχίζαμε απλώς να φωνάζουμε: “”. Η Αστυνομία δεν μας έλεγε τίποτα. Μετά πήγαμε στην αστυνομία και μετά στο νοσοκομείο. Και περάσαμε όλη τη νύχτα εκεί», σημείωσε η Ράεζ. Σύμφωνα με μία άλλη επιβάτιδα η εταιρεία εκδρομών με σκάφη ισχυρίστηκε ότι «όλα» ήταν νόμιμα σχετικά με το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιβατών.

Το σκάφος, το οποίο διαθέτει καθίσματα μπροστά, ήταν γεμάτο με 14 άτομα, παρά το ότι η χωρητικότητά του δεν ξεπερνούσε τα 10 άτομα. Επίσης, ο χειριστής υποστήριξε ότι το 5μηνών βρέφος επιτρεπόταν να επιβιβαστεί εφόσον φορούσε σωσίβιο, αλλά για τους υπόλοιπους της παρέας δεν ήταν υποχρεωτικό να φορούν, ανέφερε.



Εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για τον πατέρα Μετά την επιβεβαίωση των θανάτων της συζύγου και νεογέννητου παιδιού του, οργανώθηκε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για να βοηθήσει τον Garcia, ο οποίος είναι συντετριμμένος λόγω της «σπαρακτικής απώλειας», με τα έξοδα της κηδείας. Ο Garcia βίωσε «μια απώλεια που κανένας σύζυγος ή πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να υποστεί», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η εκστρατεία. «Πρέπει να βρει τρόπο να ζήσει χωρίς αυτούς, είναι μια τεράστια απώλεια», είπε η Ριβέρα, σημειώνοντας ότι ήταν παρούσα κατά τη γέννηση της Αντονέλα. «Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε η Ραέζ.



Το ζευγάρι είχε ακόμη ένα παιδί, έναν 6χρονο γιο, τον Salvador, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σκάφος.