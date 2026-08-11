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Η Κολομβία αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν
Η Κολομβία αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν
Η κυβέρνηση δε λα Εσπριέγια γίνεται η δεύτερη παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ που αναγνωρίζει την προσάρτηση της περιοχής
Σε μια σημαντική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Κολομβίας προχώρησε η νέα κυβέρνηση της σκληρής δεξιάς υπό τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναγνωρίζοντας τη Δευτέρα την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν. Η Μπογκοτά γίνεται έτσι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγνωρίζει την προσάρτηση του υπό ισραηλινό έλεγχο τμήματος της περιοχής, την οποία ο ΟΗΕ εξακολουθεί να θεωρεί συριακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή.
«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μέσω X.
Το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των Υψιπέδων του Γκολάν από τη Συρία κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967, και προσάρτησε μονομερώς την περιοχή το 1981.
Μέχρι την απόφαση της Μπογκοτά, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που είχε αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στο συγκεκριμένο τμήμα του Γκολάν.
Για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πάντως, τα Υψίπεδα του Γκολάν εξακολουθούν να αποτελούν συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ ευχαρίστησε δημόσια τον «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια για την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στην περιοχή.
Ο Σάαρ είχε βρεθεί στην Κολομβία την Παρασκευή, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου.
Ο νέος πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, καθώς και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Οι σχέσεις είχαν διακοπεί επί προεδρίας του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του, Γουστάβο Πέτρο.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του είχε υποσχεθεί στενότερες σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που είχε ακολουθήσει ο προκάτοχός του.
Ο δε λα Εσπριέγια είχε, μάλιστα, τη δημόσια υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελεί πλέον μία από τις πρώτες και πλέον συμβολικές κινήσεις της νέας κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή.
«Η κυβέρνηση της Κολομβίας αναγνωρίζει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, όπως και το δικαίωμα του κράτους αυτού να προστατεύεται από εξωτερικές απειλές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μέσω X.
#Atención | Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. pic.twitter.com/D7dDZ6lxzy— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 10, 2026
Το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των Υψιπέδων του Γκολάν από τη Συρία κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967, και προσάρτησε μονομερώς την περιοχή το 1981.
Μέχρι την απόφαση της Μπογκοτά, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική χώρα που είχε αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στο συγκεκριμένο τμήμα του Γκολάν.
Για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πάντως, τα Υψίπεδα του Γκολάν εξακολουθούν να αποτελούν συριακό έδαφος υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή.
Ο Σάαρ ευχαρίστησε τον «καλό του φίλο» δε λα ΕσπριέγιαΗ απόφαση της νέας κολομβιανής κυβέρνησης έγινε δεκτή με ικανοποίηση από το Ισραήλ.
Ο υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ ευχαρίστησε δημόσια τον «καλό του φίλο» Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια για την αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στην περιοχή.
Agradezco a Colombia y a mi buen amigo, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella @ABDELAESPRIELLA, por su histórica decisión de reconocer la soberanía de Israel en los Altos del Golán.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 10, 2026
Esto, tras nuestra reunión en Barranquilla, Colombia, el pasado jueves.
Con… https://t.co/wisVitfs8J
Ο Σάαρ είχε βρεθεί στην Κολομβία την Παρασκευή, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου.
Στροφή 180 μοιρών στις σχέσεις με το ΙσραήλΗ απόφαση για τα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της μεγάλης αλλαγής που επιχειρεί ο 48χρονος δε λα Εσπριέγια στην εξωτερική πολιτική της Κολομβίας και ιδιαίτερα στις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ.
Ο νέος πρόεδρος έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να μεταφέρει την πρεσβεία της Κολομβίας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, καθώς και να αποκαταστήσει πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Οι σχέσεις είχαν διακοπεί επί προεδρίας του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του, Γουστάβο Πέτρο.
Πιο κοντά σε Ισραήλ και ΗΠΑΗ προσέγγιση με το Ισραήλ αποτελούσε μία από τις δεσμεύσεις του δε λα Εσπριέγια ήδη από την προεκλογική περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του είχε υποσχεθεί στενότερες σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που είχε ακολουθήσει ο προκάτοχός του.
Ο δε λα Εσπριέγια είχε, μάλιστα, τη δημόσια υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στα Υψίπεδα του Γκολάν αποτελεί πλέον μία από τις πρώτες και πλέον συμβολικές κινήσεις της νέας κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή.
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