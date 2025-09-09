Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ταξίδεψε στην Ιταλία για το Grand Prix της Formula 1: «Έβαλα τα κλάματα στην εκκίνηση»

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου για το Grand Prix της Formula 1, περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την εμπειρία που έζησε.

αποτύπωσαν τον παλμό του αγωνιστικού θεσμού. Σε μερικά στιγμιότυπα, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου πόζαρε

με φόντο τα paddock και τις γεμάτες εξέδρες, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μία εικόνα της

Μαρκ Γουέμπερ.

Στην Ιταλία ταξίδεψε ηΤο μοντέλο ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο στα social media, πουμε τονΌπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Έζησα την απόλυτη εμπειρία στο Ιταλικό Grand Prix. Γνώρισα θρυλικούς οδηγούς της Formula 1 και μπήκα κατευθείαν στα paddocks της Ferrari, σκέτη μαγεία! Φυσικά και έβαλα τα κλάματα στην εκκίνηση».