Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ταξίδεψε στην Ιταλία για το Grand Prix της Formula 1: «Έβαλα τα κλάματα στην εκκίνηση»
Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου ταξίδεψε στην Ιταλία για το Grand Prix της Formula 1: «Έβαλα τα κλάματα στην εκκίνηση»
Το μοντέλο ανάρτησε φωτογραφίες από την εμπειρία της στα social media
Στην Ιταλία ταξίδεψε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου για το Grand Prix της Formula 1, περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την εμπειρία που έζησε.
Το μοντέλο ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο στα social media, που αποτύπωσαν τον παλμό του αγωνιστικού θεσμού. Σε μερικά στιγμιότυπα, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου πόζαρε με φόντο τα paddock και τις γεμάτες εξέδρες, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί και μία εικόνα της με τον Μαρκ Γουέμπερ.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Έζησα την απόλυτη εμπειρία στο Ιταλικό Grand Prix. Γνώρισα θρυλικούς οδηγούς της Formula 1 και μπήκα κατευθείαν στα paddocks της Ferrari, σκέτη μαγεία! Φυσικά και έβαλα τα κλάματα στην εκκίνηση».
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα