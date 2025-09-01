Η Αποστολία Ζώη αναπολεί ήδη το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε 
Η Αποστολία Ζώη αναπολεί ήδη το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε 

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες καλοκαιρινές λήψεις

Η Αποστολία Ζώη αναπολεί ήδη το καλοκαίρι - Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε 
Ήδη αναπολεί τις καλοκαιρινές της διακοπές η Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια υποδέχτηκε τον Σεπτέμβρη, δημοσιεύοντας καλοκαιρινές φωτογραφίες από τις διακοπές που πέρασε.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται συχνά, στιγμιότυπα από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη νέα της ανάρτηση, η Αποστολία Ζώη ανέβασε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παραλία.

Η τραγουδίστρια πόζαρε με ένα χρυσό ολόσωμο μαγιό και καφτάνι, μπροστά στη θάλασσα, ενώ στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, ανέφερε πόσο της λείπει ήδη το καλοκαίρι.

