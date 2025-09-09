Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση
Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση

Δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα, σχολίασε ο πρώην νικητής του «Survivor»

Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση
Γεωργία Κοτζιά
Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα μετέφερε ο Σάκης Κατσούλης, δηλώνοντας πως παρέλαβε τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε και ακολουθεί περαιτέρω διερεύνηση.

Με ένα  Instagram story, ο πρώην νικητής του «Survivor» ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για τις εξελίξεις σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, ο Σάκης Κατσούλης τόνισε ότι έχει λάβει πολλά μηνύματα από άτομα που πάσχουν από αιφνίδια βαρηκοΐα, όπως και ο ίδιος, σημειώνοντας πως αρκετοί δεν έχουν βρει την κατάλληλη θεραπεία.

Όπως έγραψε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου: «Επόμενο και βασικό βήμα μετά από αρκετές γνώμες ήταν η μαγνητική. Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας κρατάω ενήμερους, γιατί πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που ταλαιπωρείται από το ίδιο πρόβλημα και δεν βρίσκει θεραπεία».

Σάκης Κατσούλης μετά τη διάγνωσή του με αιφνίδια βαρηκοΐα: Παρέλαβα τα αποτελέσματα και πάω για περαιτέρω διερεύνηση


Η διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα

Το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, το αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση στα social media. Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Σάκης Κατσούλης ενημέρωσε μέσω Instagram τους ακολούθους του ότι, έπειτα από εξειδικευμένες εξετάσεις, διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα».

Ο πρώην νικητής του «Survivor» μοιράστηκε σε story τα αποτελέσματα των εξετάσεών του και έκανε γνωστό ότι έχει ήδη ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή, επισημαίνοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Διάγνωση; "Αιφνίδια βαρηκοΐα". Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».


Γεωργία Κοτζιά
