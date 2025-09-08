Η Lady Gaga ποζάρει με τα τέσσερα βραβεία που κέρδισε στα MTV VMAs 2025
Η 39χρονη σταρ αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς αποσπώντας μεταξύ άλλων το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Με τα τέσσερα βραβεία που κέρδισε στα MTV Video Music Awards 2025 πόζαρε η Lady Gaga, δημοσιεύοντας το σχετικό στιγμιότυπο στα social media.
Η 39χρονη τραγουδίστρια που αναδείχτηκε απόλυτη νικήτρια της μουσικής βραδιάς παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς, εκείνο για Καλύτερη Συνεργασία για τη σύμπραξή της με τον Bruno Mars στο κομμάτι «Die With a Smile» και τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το βιντεοκλίπ του «Abracadabra».
Λίγες ώρες μετά την τελετή απονομής, η Lady Gaga μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να στέκεται μπροστά στα βραβεία της, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και ολόσωμη φόρμα ίδιου χρώματος.
Δείτε την ανάρτηση της Lady Gaga
Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή UBS Arena την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου για να παραλάβει το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, ωστόσο αποχώρησε για να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden. Σύμφωνα με το «Variety», η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει η τραγουδίστρια να παραστεί στην απονομή. Η διάσημη τραγουδίστρια στην ομιλία της αναφέρθηκε στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, λέγοντας: «Το να δημιουργώ φέτος μαζί σου ήταν ένα όμορφο όνειρο και υπήρξες ο σύντροφός μου σε κάθε βήμα της διαδρομής αυτής».
