Μαρίνα Σπανού: Η ψυχοθεραπεία με έσωσε, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου
Μαρίνα Σπανού: Η ψυχοθεραπεία με έσωσε, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου

Επειδή οι γονείς μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Στον τρόπο με τον οποίο η ψυχοθεραπεία επηρέασε την καθημερινότητα και τη ζωή της αναφέρθηκε η Μαρίνα Σπανού, δηλώνοντας πως«την έσωσε». Μέσα από αυτήν, όπως εξήγησε η τραγουδίστρια,  έμαθε να αναγνωρίζει τις ανάγκες της και να λειτουργεί για τον εαυτό της.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σπανού είπε στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου: «Επειδή οι γονείς μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν. Ήταν η εποχή, το έντονο άγχος, πέρασε και η καραντίνα, ήταν και η πρώτη μου απώλεια, έφυγε ο παππούς, ο πρώτος έρωτας. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου και να λειτουργώ για μένα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι αφορμή για να ζητήσει βοήθεια αποτέλεσαν οι κρίσεις πανικού. Μέσα από τη θεραπεία και τη στήριξη των ψυχοθεραπευτών της, όπως πρόσθεσε, έμαθε να εκφράζει όσα νιώθει.

Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Κάνω ψυχανάλυση από 17 ετών και αξίζει να το λέμε για να φεύγει αυτό το ταμπού. Αγαπώ πάρα πολύ τη θεραπεία και με έχει βοηθήσει πολύ κι έχω περάσει από διάφορες μεθόδους και εμένα προσωπικά με οδήγησαν οι κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα τι ήτανε, ήταν αυτό το σημείο που λες: ''τώρα αυτό είναι φυσιολογικό που το παθαίνω σε αυτή την ηλικία και έτσι;''. Οπότε ήρθα αντιμέτωπη με έναν άνθρωπο που έπρεπε να του πω τι αισθάνομαι και τι μου συμβαίνει και με αγκάλιασαν οι ψυχοθεραπευτές μου και πορευτήκαμε μαζί».

