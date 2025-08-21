Τζένιφερ Λόπεζ: Εκθαμβωτική ως ξανθιά στο τρέιλερ της ταινίας Kiss Of The Spider Woman - «Θυμίζει Μαντόνα» της γράφουν

Εκθαμβωτική είναι η Τζένιφερ Λόπεζ στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας Kiss Of The Spider Woman, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ανήμερα της πρώτης «επετείου» του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας.Αυτό που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια ήταν το look της 56χρονης τραγουδίστριας καθώς η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται ως ξανθιά σεξοβόμβα.«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η JLo μοιάζει πολύ με τη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990: «Ποτέ δεν πίστευα ότι η Τζένιφερ Λόπεζ θα μπορούσε να μοιάζει με τη Μαντόνα, αλλά μοιάζει».Η ταινία Kiss of the Spider Woman θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου. Η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται την φανταστική περσόνα Ingrid Luna, που επινόησε ο φυλακισμένος ομοφυλόφιλος διακοσμητής βιτρινών Luis Molina, τον οποίο υποδύεται ο Tonatiuh.