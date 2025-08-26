Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με την Έμμε
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στα Χάμπτονς μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ ανάμεσά σε αυτές και ένα στιγμιότυπο με το non-binary παιδί της, Έμμε.
Η σούπερ σταρ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Στην ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στα social media δημοσίευσε εικόνες της ποζάροντας πάνω σε ένα ποδήλατο και μια λήψη στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου με το παιδί της και τον δάσκαλο φωνητικής Στίβι Μακέι.
Δείτε την ανάρτησή της
Πριν από μερικούς μήνες, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» με την κόρη της στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης «Οθέλλος» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ, με τις εμφανίσεις τους να κλέβουν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Μπρόντγουεϊ.
Δείτε τις φωτογραφίες από τις εμφανίσεις τους
Η Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμα από το γάμο της με τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο με Grammy μουσικό Μαρκ Άντονι. Η Λατίνα σταρ έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αμέριστη στήριξή της στο παιδί της, ειδικά σε ό,τι αφορά την πορεία του στην αναζήτηση και έκφραση της σεξουαλικής του ταυτότητας.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image - TheStewartofNY/GC Images
