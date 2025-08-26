Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Παιδί Χάμπτονς

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες

Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Instagram με την Έμμε

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες
49 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το ταξίδι της στα Χάμπτονς μοιράστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ ανάμεσά σε αυτές και ένα στιγμιότυπο με το non-binary παιδί της, Έμμε.

Η σούπερ σταρ απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στην ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στα social media δημοσίευσε εικόνες της ποζάροντας πάνω σε ένα ποδήλατο και μια λήψη στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου με το παιδί της και τον δάσκαλο φωνητικής Στίβι Μακέι.

Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)


539277406_18551705854037720_6804835657878246688_n
538189876_18551705863037720_4666826561309417195_n
538625665_18551705872037720_8038711403369236713_n
539567010_18551705845037720_2758261128897191419_n

Πριν από μερικούς μήνες, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» με την κόρη της στις πρεμιέρες του «Good Night and Good Luck» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και της παράστασης «Οθέλλος» με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Τζέικ Τζίλενχαλ, με τις εμφανίσεις τους να κλέβουν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Μπρόντγουεϊ.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις εμφανίσεις τους

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στα Χάμπτονς με το non-binary παιδί της - Δείτε φωτογραφίες

Η Λόπεζ έχει αποκτήσει τα δίδυμα παιδιά της, Μαξ και Έμμα από το γάμο της με τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο με Grammy μουσικό Μαρκ Άντονι. Η Λατίνα σταρ έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αμέριστη στήριξή της στο παιδί της, ειδικά σε ό,τι αφορά την πορεία του στην αναζήτηση και έκφραση της σεξουαλικής του ταυτότητας.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image - TheStewartofNY/GC Images

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού

Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
49 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης