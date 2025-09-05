Ράιαν Ρέινολντς για τον Τζον Κάντι: Ήταν ο σπουδαιότερος άνθρωπος και πραγματικά θα έδινα τα πάντα για να τον γνωρίσω
Το ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me» για τη ζωή του Καναδού κωμικού έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Τη βαθιά του εκτίμηση στον Τζον Κάντι εξέφρασε ο Ράιαν Ρέινολντς αποκαλώντας τον ως «τον σπουδαιότερο άνθρωπο», ενώ ανέφερε ότι θα έκανε τα πάντα για να γνωρίσει τον κωμικό ηθοποιό, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994, σε ηλικία 43 ετών.
Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που ξετυλίγει τη ζωή και την καριέρα του Κάντι, στην τελετή έναρξης του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).
Η ταινία, σε παραγωγή του Ράιαν Ρέινολντς και σκηνοθεσία Κόλιν Χανκς μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη νέες συνεντεύξεις με τους πιο στενούς φίλους και συμπρωταγωνιστές του εκλιπόντος ηθοποιού. Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Amazon Prime Video, το επίσημο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ.
Δείτε εδώ το τρέιλερ
Από τη σκηνή του Φεστιβάλ, ο Ρέινολντς είπε για τον κωμικό: «Ο Τζον, μας άφησε το 1994. Ίσως να ήταν ο σπουδαιότερος, ο πιο όμορφος άνθρωπος, που δεν συνάντησα ποτέ και πραγματικά θα έδινα τα πάντα για να τον γνωρίσω. Είμαι εμμονικός μαζί του εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρουν πολλοί. Δεν φτιάχνουν πια τέτοιους ανθρώπους».
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει για πρώτη φορά αδημοσίευτα οικογενειακά βίντεο, προσωπικές στιγμές και μαρτυρίες συνεργατών, σκιαγραφώντας τη ζωή ενός από τα πιο λαμπερά αστέρια της γενιάς του, μπροστά και πίσω από την κάμερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός γιου, συζύγου, πατέρα, φίλου και επαγγελματία που αφιέρωσε τη ζωή του στο να προσφέρει χαρά στο κοινό και στους δικούς του ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα πάλευε με προσωπικούς δαίμονες και τις πιέσεις της βιομηχανίας του θεάματος.
«Είχαμε πολλές συζητήσεις σχετικά με το ποιο θα ήταν το ιδανικό μέρος για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας και η αλήθεια είναι, ότι η απάντηση βρίσκεται στους στίχους του αγαπημένου τραγουδιού του Τζον: "Ω, Καναδά, πατρίδα μας και μητρική γη"», δήλωσε ο Χανκς.
Οι Νταν Ακρόιντ, Κάθριν Ο' Χάρα, Στιβ Μάρτιν, Τομ Χανκς, Μάρτιν Σορτ, Γιουτζίν Λέβι και Μακόλεϊ Κάλκιν είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών που μιλούν για εκείνον, σύμφωνα με το «Deadline».
Οι Σον Μ. Στούαρτ, Τζορτζ Ντιούι, Σέιν Ριντ, Τζόνι Παριζό και Γκλεν Ζίπερ μοιράζονται επίσης την παραγωγή της ταινίας, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 10 Οκτωβρίου.
