Η Ντέμι Μουρ «αποχαιρετά» τον Τζόρτζιο Αρμάνι: Θα του είμαι αιώνια ευγνώμων
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είχε επιλέξει δημιουργίες του σπουδαίου σχεδιαστή για δημόσιες εμφανίσεις της
Μέσα από μια ανάρτηση «αποχαιρέτησε» η Ντέμι Μουρ τον Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, έχοντας γύρω του τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Η 62χρονη ηθοποιός που την περίοδο των βραβείων, ως υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance», είχε επιλέξει εντυπωσιακές δημιουργίες του Ιταλού σχεδιαστή για τις δημόσιες εμφανίσεις της, δήλωσε ευγνώμων για τη συνεργασία τους.
«Είμαι βαθιά λυπημένη από την είδηση του θανάτου ενός αληθινού θρύλου. Είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων για τον χρόνο που περάσαμε συνεργαζόμενοι τόσο στενά την περασμένη χρονιά πάνω σε μοναδικά σχέδια Privé για τις Κάννες, τις Χρυσές Σφαίρες και τα Όσκαρ. Εκείνος βοήθησε να αναδειχθεί η λάμψη της Ελίζαμπεθ (η ηρωίδα που υποδύθηκε στην ταινία The Substance και θα του είμαι αιώνια ευγνώμων. Θα μας λείψετε πολύ», έγραψε στη δημοσίευσή της.
