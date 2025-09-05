Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» της Σελίν Ντιόν - «Είναι αδύνατο να περιγράψω πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα, δεν θα αντικατασταθεί ποτέ»
Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» της Σελίν Ντιόν - «Είναι αδύνατο να περιγράψω πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα, δεν θα αντικατασταθεί ποτέ»
Δημιούργησε μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της καριέρας μου, έγραψε η 57χρονη τραγουδίστρια για τον εμβληματικό σχεδιαστή που πέθανε στα 91 του χρόνια
Με μία ανάρτηση στα social media είπε το δικό της «αντίο» στον Τζόρτζιο Αρμάνι η Σελίν Ντιόν. Ο θρυλικός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, μετά από έξι περίπου δεκαετίες στον χώρο της μόδας.
Η 57χρονη τραγουδίστρια επισήμανε ότι οι δημιουργίες του υπήρξαν καθοριστικές για την καριέρα της, αναδεικνύοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που της έδειχνε και την έμπνευση που της πρόσφερε. Όπως ανέφερε, κανείς δεν θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει.
Αποχαιρετώντας τον Τζόρτζιο Αρμάνι, η Σελίν Ντιόν έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο μου, Τζόρτζιο Αρμάνι. Με τα χρόνια, ο Τζόρτζιο δημιούργησε μερικές από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της καριέρας μου. Είναι αδύνατο να περιγράψω με λίγα λόγια πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Καθόρισε την έννοια της κομψότητας και της εκλέπτυνσης για τον χώρο της μόδας, για την κουλτούρα μας. Μπορώ να πω ότι κάθε φορά που είχα το προνόμιο να φορέσω μία από τις δημιουργίες του, ένιωθα τον εαυτό μου στην καλύτερή του εκδοχή. Πάντα μου έδινε τεράστια χαρά να φοράω ένα φόρεμα του Αρμάνι, αλλά και αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αγαπημένε Τζόρτζιο, με έχεις βοηθήσει απίστευτα, με έχεις εμπνεύσει, δεν θα αντικατασταθείς ποτέ. Θα μου λείπεις για πάντα».
Δείτε την ανάρτησή της
