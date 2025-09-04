Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών
Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών
Η σορός του θα εκτεθεί το Σάββατο και την Κυριακή σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο - Η κηδεία του θα γίνει ιδιωτικά, κατόπιν επιθυμίας του
Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, που θεωρείται από τους πλέον επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Αρμάνι πέθανε στο σπίτι του, όπου βρισκόταν για να αναρρώσει μετά από πρόσφατη νοσηλεία, που είχε κρατηθεί μυστική.
«Με ατελείωτη θλίψη, η Armani Group ανακοινώνει την απώλεια του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμης της: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε η εταιρεία του σε ανακοίνωσή της. Η κηδεία του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, θα γίνει ιδιωτικά. Η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκήνυμα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου από τις 9 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. στο Μιλάνο, μέσα στο Armani/Teatro.
Σύμφωνα με την εταιρία ο Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν οι συνεργάτες και οι υπάλληλοί του, πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα. «Ακούραστος μέχρι το τέλος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα», προσθέτει η εταιρεία.
«Με τα χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια οπτική που από τη μόδα επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή της ζωής, προβλέποντας με σαφήνεια και πρακτικότητα την εκάστοτε εποχή», αναφέρει η εταιρεία προσθέτοντας ότι είχε την ικανότητα να συνδέεται με όλους και ήταν ευαισθητοποιημένος και ενεργός σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα για την υποστήριξη του Μιλάνο, που ήταν η αγαπημένη του πόλη.
«Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενήντα χρόνια ιστορίας, χτισμένη με συναισθηματισμό και υπομονή. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πάντα έκανε την ανεξαρτησία σκέψης και δράσης ως σήμα κατατεθέν του. Η εταιρεία είναι, τώρα και πάντα, αντανάκλαση αυτού του πνεύματος. Η οικογένειά του και οι υπάλληλοι θα προχωρήσουν την εταιρεία με σεβασμό και συνέχεια αυτών των αξιών», σημειώνει.
Στο χαρτοφυλάκιο του σχεδιαστή περιλαμβάνονται οι γραμμές ενδυμάτων Giorgio Armani και Emporio Armani, καθώς και η υψηλής ραπτικής εταιρεία Armani Privé και η σειρά σχεδίων και εσωτερικών χώρων Armani/Casa. Παράλληλα, ήταν ιδιοκτήτης και της ομάδας μπάσκετ Olympia Milano.
Η εταιρεία του είχε ετήσιο τζίρο κοντά στα 2,7 δισ. δολάρια. Μέχρι τον θάνατό του είχε δημιουργήσει μια αυτοκρατορία αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων και βρισκόταν στους 200 πιο πλούσιους ανθρώπους στη λίστα του Forbes.
Όπως αναφέρεται, ήταν άρρωστος το τελευταίο διάστημα. Αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις επιδείξεις της εταιρείας του στη Μόδα Ανδρών του Μιλάνο που έγιναν τον Ιούνιο. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που έγινε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος όμως παρακολουθούσε τα πάντα μέσω Facetime, έκανε ελέγχους στα ρούχα και επέπληξε τους αρμόδιους επειδή έκανα λάθος, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του σόου.
Αυτοκρατορία άνω των 10 δισ. δολαρίων
Καθαρές γραμμές και μίνιμαλ χαρακτήρας
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν θρύλος της μόδας, σύμβολο του σύγχρονου στυλ και αναμορφωτής του τρόπου ένδυσης, ειδικά για τις γυναίκες. Τα ρούχα του, με καθαρές γραμμές και μίνιμαλ χαρακτήρα, άλλαξαν τη βιομηχανία της μόδας.
Ο σχεδιαστής υπήρξε ακτιβιστής υπέρ του δικαιώματος των γυναικών να εκφράζονται μέσα από τα ρούχα τους. Άλλωστε ο ίδιος είχε αναφέρει πολλές φορές, ότι η μόδα δεν πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις, αλλά να προτάσσει την έκφραση της προσωπικότητας του ατόμου.
Πρωτοπόρος στη βιομηχανία
Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του. Αν και αρχικά είχε εγγραφεί να σπουδάσει στην ιατρική, σύντομα κατάλαβε ότι το πάθος του είναι η μόδα. Ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία το 1975. Με τις κινήσεις του κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο της μόδας.
Με τη δημιουργία της Armani Privé και τη συνεχιζόμενη επιτυχία του στην υψηλή ραπτική, ο Αρμάνι παρέμεινε πρωτοπόρος στη βιομηχανία.
Μάλιστα, το 2020 είχε προκαλέσει σάλο με τις δηλώσεις του ότι οι σχεδιαστές που υποχρεώνουν τις γυναίκες να ντύνονται σύμφωνα με τις τάσεις, χωρίς να σκέφτονται τι τους ταιριάζει «βιάζουν» τις πελάτισσές τους.
Από γιατρός, σχεδιαστής μόδας παγκόσμιου βεληνεκούς
Ο Αρμάνι γεννήθηκε στην Πιάτσια στις 11 Ιουλίου του 1934. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει γιατρός. Το 1949, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μιλάνο. Ο ίδιος εγγράφηκε στη σχολή ιατρικής το 1953. Όμως μετά από τρία χρόνια υπηρεσίες στον στρατό, αποφάσισε να μην επιστρέψει.
Αρχικά, εργάστηκε στο διάσημο κατάστημα του Μιλάνο Rinascente ως βοηθός φωτογράφου. Εκεί έμαθε τη μόδα, πώς γίνεται η σωστή δουλειά και ήρθε σε επαφή με την υψηλή ραπτική. Το 1965, ο Νίνο Τσερούτι τον προσέλαβε για να αναλάβει τη σχεδίαση της συλλογής του χωρίς προηγούμενη εμπειρία.
Η δική του σειρά ρούχων ήρθε το 1975, όταν ιδρύθηκε η μάρκα Giorgio Armani, με έδρα τη Corso Venezia στο Μιλάνο. Ένα χρόνο μετά, η πρώτη του επίδειξη μόδας στο Plaza Hotel του Μιλάνο στέφθηκε με επιτυχία. Οι φήμες λένε ότι λίγο πριν την επίδειξη, αποφάσισε να προσθέσει σχέδια με πουά. Ο ίδιος τα έφτιαξε με μαρκαδόρο πάνω στο ύφασμα.
Τα σχέδιά του απελευθέρωσαν τις γυναίκες και προσέφεραν κομψότητα, αλλά και άνετη εφαρμογή. Ο Αρμάνι πίστευε ότι οι γυναίκες ήθελαν άνετα ρούχα, αλλά με αίσθηση του στυλ. Το 1982, έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time, αν και ο ίδιος έκρινε ότι ήταν πρόωρο και ότι κάτι τέτοιο θα το άξιζε μετά από μερικά χρόνια.
Η επιτυχία του Αρμάνι συνεχίστηκε, με την Emporio Armani το 1981 για τη νεότερη γενιά, με προϊόντα όπως τζιν και φούτερ, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στη νεολαία, ενώ το 1991 δημιούργησε τη νέα γραμμή της Alitalia. Στενή ήταν η σχέση του με τον κινηματογράφο. Από το 1980, όταν έντυσε το American Gigolò, μέχρι τις σύγχρονες ταινίες όπως «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» και «The Social Network», το έργο του συνεχίζει να επηρεάζει τη βιομηχανία της κινηματογραφίας και της μόδας.
