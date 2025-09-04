Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Καθαρές γραμμές και μίνιμαλ χαρακτήρας

Πρωτοπόρος στη βιομηχανία

Πρωτοπόρος στη βιομηχανία

Από γιατρός, σχεδιαστής μόδας παγκόσμιου βεληνεκούς

Παρά τα προβλήματα υγείας, στα 91 του χρόνια συνέχισε να εργάζεται. Αν και πλέον δεν μπορούσε να παρακολουθεί τις ανδρικές επιδείξεις μόδας, ο ίδιος με σπουδή παρακολουθούσε τις πρόβες μέσωκαι έκανε ελέγχους στα ρούχα.ήταν θρύλος της μόδας, σύμβολο του σύγχρονου στυλ και αναμορφωτής του τρόπου ένδυσης, ειδικά για τις γυναίκες. Τα ρούχα του, με καθαρές γραμμές και μίνιμαλ χαρακτήρα, άλλαξαν τη βιομηχανία της μόδας.Ο σχεδιαστής υπήρξε ακτιβιστής υπέρ του δικαιώματος των γυναικών να εκφράζονται μέσα από τα ρούχα τους. Άλλωστε ο ίδιος είχε αναφέρει πολλές φορές, ότι η μόδα δεν πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις, αλλά να προτάσσει την έκφραση της προσωπικότητας του ατόμου.Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του. Αν και αρχικά είχε εγγραφεί να σπουδάσει στην ιατρική, σύντομα κατάλαβε ότι το πάθος του είναι η μόδα. Ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία το 1975. Με τις κινήσεις του κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο της μόδας.Με τη δημιουργία τηςκαι τη συνεχιζόμενη επιτυχία του στην υψηλή ραπτική, ο Αρμάνι παρέμεινε πρωτοπόρος στη βιομηχανία.Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του. Αν και αρχικά είχε εγγραφεί να σπουδάσει στην ιατρική, σύντομα κατάλαβε ότι το πάθος του είναι η μόδα. Ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία το 1975. Με τις κινήσεις του κατάφερε να αλλάξει τον κόσμο της μόδας.Με τη δημιουργία τηςκαι τη συνεχιζόμενη επιτυχία του στην υψηλή ραπτική, ο Αρμάνι παρέμεινε πρωτοπόρος στη βιομηχανία. Η εταιρεία του λάνσαρε συλλογές με ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα, καλλυντικά και έπιπλα. Ο ίδιος παρέμεινε πιστός μέχρι την τελευταία του στιγμή στις αρχές του, που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην κουλτούρα και τη μόδα για πολλές δεκαετίες.Μάλιστα, το 2020 είχε προκαλέσει σάλο με τις δηλώσεις του ότι οι σχεδιαστές που υποχρεώνουν τις γυναίκες να ντύνονται σύμφωνα με τις τάσεις, χωρίς να σκέφτονται τι τους ταιριάζει «βιάζουν» τις πελάτισσές τους.Ο Αρμάνι γεννήθηκε στην Πιάτσια στις 11 Ιουλίου του 1934. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει γιατρός. Το 1949, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μιλάνο. Ο ίδιος εγγράφηκε στη σχολή ιατρικής το 1953. Όμως μετά από τρία χρόνια υπηρεσίες στον στρατό, αποφάσισε να μην επιστρέψει.Αρχικά, εργάστηκε στο διάσημο κατάστημα του Μιλάνοως βοηθός φωτογράφου. Εκεί έμαθε τη μόδα, πώς γίνεται η σωστή δουλειά και ήρθε σε επαφή με την υψηλή ραπτική. Το 1965, οτον προσέλαβε για να αναλάβει τη σχεδίαση της συλλογής του χωρίς προηγούμενη εμπειρία.Η δική του σειρά ρούχων ήρθε το 1975, όταν ιδρύθηκε η μάρκα Giorgio Armani, με έδρα τη Corso Venezia στο Μιλάνο. Ένα χρόνο μετά, η πρώτη του επίδειξη μόδας στο Plaza Hotel τουστέφθηκε με επιτυχία. Οι φήμες λένε ότι λίγο πριν την επίδειξη, αποφάσισε να προσθέσει σχέδια με πουά. Ο ίδιος τα έφτιαξε με μαρκαδόρο πάνω στο ύφασμα.Τα σχέδιά του απελευθέρωσαν τις γυναίκες και προσέφεραν κομψότητα, αλλά και άνετη εφαρμογή. Ο Αρμάνι πίστευε ότι οι γυναίκες ήθελαν άνετα ρούχα, αλλά με αίσθηση του στυλ. Το 1982, έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time, αν και ο ίδιος έκρινε ότι ήταν πρόωρο και ότι κάτι τέτοιο θα το άξιζε μετά από μερικά χρόνια.Η επιτυχία του Αρμάνι συνεχίστηκε, με την Emporio Armani το 1981 για τη νεότερη γενιά, με προϊόντα όπως τζιν και φούτερ, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητά στη νεολαία, ενώ το 1991 δημιούργησε τη νέα γραμμή της Alitalia. Στενή ήταν η σχέση του με τον κινηματογράφο. Από το 1980, όταν έντυσε το American Gigolò, μέχρι τις σύγχρονες ταινίες όπως «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» και «The Social Network», το έργο του συνεχίζει να επηρεάζει τη βιομηχανία της κινηματογραφίας και της μόδας.