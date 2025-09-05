Βίντεο: Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»
Η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε στιγμές από τη συνάντηση με τους συναδέλφους της

Γεωργία Κοτζιά
Με ένα βίντεο στα social media, η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε στιγμές από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου για την επιστροφή της τηλεοπτικής σειράς «Το Σόι σου».

Το σίριαλ του Alpha επανέρχεται με νέα επεισόδια, έξι χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου κύκλου.  Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story γράφοντας: «Λίγες ώρες πριν. Η πρώτη συνάντηση, η πρώτη ανάγνωση."Το Σόι σου"».

Στο βίντεο, φαίνεται η Βάσω Λασκαράκη, οι συντελεστές της σειράς, καθώς και συνάδελφοι της, όπως ο Μελέτης Ηλίας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Παύλος Ορκόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και άλλοι.  

Πριν από λίγο καιρό, ο Σόλων Τσούνης ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου θα ξεκινήσουν στο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ  μοιράστηκε και κάποιες λεπτομέρειες από την επανασύνδεση των ηθοποιών.

«Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου για τον νέο κύκλο επεισοδίων του "Σογιού". Κάναμε μια ομαδική βιντεοκλήση, αν και ήμασταν σε επικοινωνία γενικότερα, έχουμε μια ομάδα στο Viber και μιλάμε πολύ συχνά, αλλά είπαμε να κάνουμε και μία βιντεοκλήση για να μας δούμε, είχαμε αρκετό καιρό και χαρήκαμε πάρα πολύ. Μιλήσαμε γύρω στα δέκα λεπτά και εγώ έκλαιγα από τα γέλια, γιατί ο καθένας ήταν στον δικό του κόσμο και έκανε τα δικά του, οπότε έβλεπα όλα τα παράθυρα ανοιχτά και αυτό μου προκαλούσε γέλιο», ανέφερε ο ηθοποιός.

