Καμμένος (ηχητικό Νο2) με τον μαφιόζο της Κρήτης: Λέει ότι «έδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ» και ότι του έβαλαν κοριούς επί ΣΥΡΙΖΑ!

Δεύτερο ηχογραφημένο απόσπασμα από τη μεγάλη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης - Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ με τον μαφιόζο ξενοδόχο υποστηρίζουν ότι... τους άκουγε ο κοριός της ΕΛΑΣ επί ΣΥΡΙΖΑ ενώ κυβερνούσαν μαζί! - Ο Καμμένος ισχυρίζεται ότι «έδωσε να γίνει στο επιτελείο Τραμπ το ρουσφέτι για τον Μητροπολίτη Χανίων» – Κανόνιζαν να πάνε για ψαράκι οι τρεις τους