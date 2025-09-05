Η Σιμώνη Χριστοδούλου αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της - Δείτε τη φωτογραφία
Η Σιμώνη Χριστοδούλου αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της - Δείτε τη φωτογραφία
Ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του πριν από λίγες ημέρες απέκτησαν το πρώτο τους παιδί
Μία φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της δημοσίευσε η Σιμώνη Χριστοδούλου, δείχνοντας στους ακολούθους της ποια είναι η καθημερινότητά της λίγες ημέρες αφότου γεννήθηκε το πρώτο παιδί, που απέκτησε με τον Ανδρέα Γεωργίου.
Η make-up artist και σύζυγος του σκηνοθέτη - ηθοποιού έφερε στον κόσμο το παιδί τους, την Τρίτη 26 Αυγούστου και η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή με μία ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου στα social media.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Σιμώνη Χριστοδούλου κοινοποίησε μία νέα εικόνα στο Instagram, ποζάροντας μαζί με την κόρη της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση για τη γέννηση του παιδιού τους, με δύο φωτογραφίες στο Instagram από το μαιευτήριο. Στη μία, φαίνεται η σύζυγός του με το νεογέννητο μωρό τους, ενώ στην άλλη το ζευγάρι είναι αγκαλιασμένο.
Ο Ανδρέας Γεωργίου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Σιμώνη Χριστοδούλου, την οποία χαρακτήρισε «ηρωίδα» και «πηγή ζωής». Εξήγησε πως χάρη στη δύναμη και την αποφασιστικότητά της απέκτησαν το «μικρό τους θαύμα», ευχαριστώντας την που τον έκανε μέρος αυτής της εμπειρίας.
Δείτε την ανάρτησή του
