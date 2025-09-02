Γιάννης Μποσταντζόγλου για τον θάνατο του αδερφού του από καρκίνο: Είναι μεγάλη πληγή, έβλεπα στο βλέμμα του ότι υπέφερε
Ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος μου και ήμασταν πολύ δεμένοι, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Το συναισθηματικό βάρος της απώλειας του αδερφού του από καρκίνο περιέγραψε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου, χαρακτηρίζοντάς την ως μία «πληγή», ενώ παραδέχτηκε ότι αντιλαμβανόταν τη μεγάλη μάχη που έδινε με την ασθένεια.
Ο εκλιπών αδερφός του ηθοποιού, Κώστας έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου τριάμισι χρόνια με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου να εξηγεί, πως παρά την ταλαιπωρία του, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «On Time» δηλώνοντας πως του έδινε κουράγιο, ενώ γνώριζε ότι το τέλος ήταν πλέον κοντά.
Όπως είπε για τον θάνατο του Κώστα Μποσταντζόγλου: «Είναι η μεγάλη μου πληγή. Ο Κώστας ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερος μου και ήμασταν πολύ δεμένοι. Παιδεύτηκε ο κακομοίρης με τον καρκίνο. Και ξέρετε, έβλεπα στο βλέμμα του ότι υπέφερε και ήξερα ότι δεν μπορώ να του συμπαρασταθώ. Από μέσα τον “έτρωγε” η αρρώστια κι εγώ του έλεγα: “Έλα Κώστα μου, κουράγιο, υπομονή, σε αγαπάμε. Όλα θα πάνε καλά”. Είναι τόσο ανούσια όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή, που ο Χάρος τον είχε ακουμπήσει πια. Το ήξερε. Και παρ’ όλα αυτά δεν έλεγε ούτε ένα “αχ”. Ήταν πολύ υπομονετικός».
Ο ηθοποιός σημείωσε επίσης, ότι συχνά «λυγίζει» όταν φέρνει στη μνήμη του, τους γονείς και τον αδερφό του, που δεν είναι πια στη ζωή, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί αδυναμία όταν εκφράζει με αυτόν τον τρόπο το συναίσθημά του: «Βεβαιότατα υπάρχει η πληγή της απώλειας του αδερφού μου. Και της μαμάς και του μπαμπά υπάρχει. Και όσο τους θυμάμαι, αναπολώ ωραίες στιγμές και κλαίω. Δεν το θεωρώ αδυναμία. Δεν θα κλάψεις για τον δικό σου άνθρωπο;».
