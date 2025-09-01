Η Χίλαρι Νταφ θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Pretty Ugly»
Η Χίλαρι Νταφ θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά «Pretty Ugly»
Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Κίρκερ Μπάτλερ, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει η Σίλβερ Τρι
Η Χίλαρι Νταφ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά του Hulu «Pretty Ugly». Πρόκειται για ένα δραματικό έργο, στο οποίο θα αναλάβει επίσης χρέη εκτελεστικής παραγωγού. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Κίρκερ Μπάτλερ και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα που έγραψε το 2015 και τη σκηνοθεσία θα αναλάβει η Σίλβερ Τρι.
Σύμφωνα με το Deadline, η Χίλαρι Νταφ θα υποδυθεί τη Μιράντα Μίλερ, μια πρώην «βασίλισσα» παιδικών καλλιστείων, η οποία σκοπεύει να κάνει τη 10χρονη κόρη της, Μπέιλι, την πιο επιτυχημένη συμμετέχουσα αντίστοιχων διαγωνισμών στις ΗΠΑ. Η ίδια ονειρεύεται συνεργασίες με εταιρείες καλλυντικών, νέα brands ομορφιάς, ίσως ακόμα και παρουσιάστρια σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
Από την πλευρά της, η Μπέιλι, η οποία συμμετέχει σε διαγωνισμούς από την ηλικία των τριών μηνών, δεν θέλει πλέον να συνεχίσει. Ωστόσο, η μητέρα της δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τα σχέδιά της, καθώς είναι ήδη επτά μηνών έγκυος και καταστρώνει σχέδια για τη μελλοντική καριέρα και του αγέννητου παιδιού της.
Η Νταφ έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Disney Channel, «Lizzie McGuire» που οδήγησε και στη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας το 2003. Ακολούθησαν τα «Cheaper by the Dozen», «A Cinderella Story» και «Agent Cody Banks».
Η διάσημη ηθοποιός συμμετείχε επίσης στη δραμεντί του TV Land, «Younger», ενώ ανέλαβε χρέη παραγωγού και πρωταγωνίστριας στη σειρά του Hulu, «How I Met Your Father».
Φωτογραφία: Shutterstock
Hilary Duff will star in a single-camera comedy series at Hulu titled “Pretty Ugly.”— Variety (@Variety) August 28, 2025
Duff will play a mother whose mission in life is to make her 10-year-old daughter Bailey the most successful child pageant contestant in America.https://t.co/l4lxaJjhH4 pic.twitter.com/Xzw75KS8kc
