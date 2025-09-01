Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της
Το μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα με την καλή της φίλη, που έφυγε από τη ζωή
Μια εβδομάδα συμπληρώνεται από τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 μέρες της ζωής της στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.
Η είδηση της απώλειάς της βύθισε στη θλίψη τους δικούς της ανθρώπους, με την καλή της φίλη Κάτια Δέδε να κάνει μια ανάρτηση για εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Το μοντέλο δημοσίευσε σε story τέσσερις κοινές τους φωτογραφίες, από στιγμές που είχαν ζήσει μαζί. Πάνω στα στιγμιότυπα, έγραψε το όνομα «Αλεξάνδρα» και πρόσθεσε το emoji μιας ραγισμένης καρδιάς.
