Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της
GALA
Κάτια Δέδε Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της

Το μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα με την καλή της φίλη, που έφυγε από τη ζωή

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια εβδομάδα συμπληρώνεται από τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 41 ετών έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 μέρες της ζωής της στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Η είδηση της απώλειάς της βύθισε στη θλίψη τους δικούς της ανθρώπους, με την καλή της φίλη Κάτια Δέδε να κάνει μια ανάρτηση για εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μοντέλο δημοσίευσε σε story τέσσερις κοινές τους φωτογραφίες, από στιγμές που είχαν ζήσει μαζί. Πάνω στα στιγμιότυπα, έγραψε το όνομα «Αλεξάνδρα» και πρόσθεσε το emoji μιας ραγισμένης καρδιάς.

Δείτε το story
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της Κάτιας Δέδε μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της



Ειδήσεις σήμερα:

Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια

Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης