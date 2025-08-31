Συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Η φίλη της θα δώσει το όνομά της στην κόρη της
Συγκίνηση για τον πρόωρο χαμό της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Η φίλη της θα δώσει το όνομά της στην κόρη της
Η κτηνίατρος Έφη Ρόζη αποχαιρέτησε τη στενή της φίλη με μια συγκινητική ανάρτηση, ανακοινώνοντας ότι θα βαφτίσει την κόρη της Μιχαέλα-Αλεξάνδρα προς τιμήν της
Η είδηση του θανάτου της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου βύθισε σε θλίψη τους ανθρώπους που τη γνώρισαν και συνδέθηκαν μαζί της. Η νεαρή γυναίκα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, άφησε πίσω της ένα μεγάλο κενό, με φίλους και συγγενείς να την αποχαιρετούν μέσα από λόγια αγάπης και συγκίνησης.
Μεταξύ αυτών και η κτηνίατρος Έφη Ρόζη, η οποία με μια προσωπική της ανάρτηση στο Facebook περιέγραψε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, αν και γνωρίστηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία και αρχικά υπήρχαν διαφωνίες, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική φιλία που της πρόσφερε στήριξη, αγάπη και χαρά.
«Δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ "καλό ταξίδι στο φως"… γιατί εσύ ήσουν το ίδιο το φως», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε την ικανότητα να φωτίζει κάθε χώρο και να γεμίζει με θετική ενέργεια όσους βρίσκονταν γύρω της.
Η Έφη Ρόζη αποκάλυψε επίσης ότι η στεναχώρια της φίλης της τον τελευταίο καιρό ήταν πως δεν μπορούσε να μοιραστεί μαζί της τη χαρά της εγκυμοσύνης, καθώς έδινε τη δική της μάχη με την ασθένεια. «Κι ανυπομονούσες να νιώσεις καλύτερα για να μοιραστούμε χαρμόσυνες στιγμές μαζί και να γνωρίσεις τη μικρή. Δεν τα καταφέραμε… κι αυτό πονάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν έκανε γνωστό ότι θα δώσει το όνομά της κόρης που περιμένει: «Σε λίγες μέρες θα κρατήσω στην αγκαλιά μου τη μικρή μου Μιχαέλα-Αλεξάνδρα. Ήθελα να δώσω το όνομά σου, για να μείνει άλλο ένα κομμάτι σου κοντά μας. Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου, την ψυχή σου, την καλοσύνη και τη χάρη σου».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Έφης Ρόζη
Με αυτά τα λόγια, η φίλη της αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, υπογραμμίζοντας ότι θα τη θυμάται για πάντα και θα τη μεταφέρει ως παράδειγμα ζωής στη νέα γενιά.
Μεταξύ αυτών και η κτηνίατρος Έφη Ρόζη, η οποία με μια προσωπική της ανάρτηση στο Facebook περιέγραψε την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια. Όπως σημείωσε, αν και γνωρίστηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία και αρχικά υπήρχαν διαφωνίες, η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική φιλία που της πρόσφερε στήριξη, αγάπη και χαρά.
«Δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ "καλό ταξίδι στο φως"… γιατί εσύ ήσουν το ίδιο το φως», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε την ικανότητα να φωτίζει κάθε χώρο και να γεμίζει με θετική ενέργεια όσους βρίσκονταν γύρω της.
Η Έφη Ρόζη αποκάλυψε επίσης ότι η στεναχώρια της φίλης της τον τελευταίο καιρό ήταν πως δεν μπορούσε να μοιραστεί μαζί της τη χαρά της εγκυμοσύνης, καθώς έδινε τη δική της μάχη με την ασθένεια. «Κι ανυπομονούσες να νιώσεις καλύτερα για να μοιραστούμε χαρμόσυνες στιγμές μαζί και να γνωρίσεις τη μικρή. Δεν τα καταφέραμε… κι αυτό πονάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν έκανε γνωστό ότι θα δώσει το όνομά της κόρης που περιμένει: «Σε λίγες μέρες θα κρατήσω στην αγκαλιά μου τη μικρή μου Μιχαέλα-Αλεξάνδρα. Ήθελα να δώσω το όνομά σου, για να μείνει άλλο ένα κομμάτι σου κοντά μας. Ελπίζω να πάρει έστω και λίγο από το φως σου, την ψυχή σου, την καλοσύνη και τη χάρη σου».
Αναλυτικά η ανάρτηση της Έφης Ρόζη
Αλεξάνδρα μου, Δεν μεγαλώσαμε μαζί, δεν ήμασταν παιδικές φίλες. Γνωριστήκαμε αργότερα, σε ηλικίες «ιδιότροπες» που οι...Posted by Effie Rozi on Saturday, August 30, 2025
Με αυτά τα λόγια, η φίλη της αποχαιρέτησε την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, υπογραμμίζοντας ότι θα τη θυμάται για πάντα και θα τη μεταφέρει ως παράδειγμα ζωής στη νέα γενιά.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα