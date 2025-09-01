Η Κέιτ Μπλάνσετ χειροκροτήθηκε επί πέντε λεπτά στην πρεμιέρα της ταινίας «Father Mother Sister Brother» στη Βενετία

Il red carpet di Venezia, per lei, non ha segreti. Firmato Cate Blanchett, protagonista indiscussa di questa 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fin dall’inizio, mercoledì 27 agosto. Ma oggi più che mai è il suo giorno. O meglio, quello della sua ultima pellicola “Father Mother Sister Brother”, in concorso a Venezia e presentata in anteprima proprio poco fa. Il risultato, rispetto alla serata di inaugurazione, cambia poco. Perché Cate ci conquista anche in questa occasione, scegliendo l’effetto plumage, con un abito in satin girocollo che esplode in tutta la sua particolarità nella gonna, ampia e fluttuante, composta da un particolare e ricercato effetto tridimensionale e sontuoso, con l’accostamento di tessuti diversi. Ai piedi, un tocco inaspettato con stivali alti. Una maestria artigianale firmata Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens Vi piace? ————————— The Venice red carpet, for her, holds no secrets. Signed Cate Blanchett, undisputed star of this 82nd Venice International Film Festival. From the very beginning, Wednesday, August 27. But today more than ever it is her day. Or rather, that of her latest film “Father Mother Sister Brother”, in competition in Venice and premiered just a short while ago. The result, compared to the opening night, changes little. Because Cate conquers us also on this occasion, choosing the plumage effect, with a satin halterneck dress that bursts in all its peculiarity in the skirt, wide and flowing, composed of a particular and refined three-dimensional and sumptuous effect, with the combination of different fabrics. On her feet, an unexpected touch with high boots. A masterful craftsmanship signed Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens. Do you like her? #whoopsee #cateblanchett #venezia82