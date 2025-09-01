Η Κέιτ Μπλάνσετ χειροκροτήθηκε επί πέντε λεπτά στην πρεμιέρα της ταινίας «Father Mother Sister Brother» στη Βενετία
Η προβολή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Sala Grande του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Το φιλμ πραγματεύεται τη ζωή τριών διαφορετικών οικογενειών σε σκηνοθεσία του Τζιμ Τζάρμους και σύμφωνα με το «Variety» αποθεώθηκε από το κοινό. Μετά το τέλος της προβολής, ο σκηνοθέτης φίλησε το χέρι καθεμιάς από τις πρωταγωνίστριές του, Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Μέιμ Μπιάλικ και Ίντια Μουρ.
Δείτε το βίντεο
Cate Blanchett beams as Jim Jarmusch’s “Father Mother Sister Brother” scores a 5-minute standing ovation at #VeniceFilmFestivalhttps://t.co/kHjna2iCSh pic.twitter.com/tE7kTWMQQC— Variety (@Variety) August 31, 2025
Δείτε βίντεο και φωτογραφία από την εμφάνισή της
@whoopsee.it
Il red carpet di Venezia, per lei, non ha segreti. Firmato Cate Blanchett, protagonista indiscussa di questa 82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Fin dall’inizio, mercoledì 27 agosto. Ma oggi più che mai è il suo giorno. O meglio, quello della sua ultima pellicola “Father Mother Sister Brother”, in concorso a Venezia e presentata in anteprima proprio poco fa. Il risultato, rispetto alla serata di inaugurazione, cambia poco. Perché Cate ci conquista anche in questa occasione, scegliendo l’effetto plumage, con un abito in satin girocollo che esplode in tutta la sua particolarità nella gonna, ampia e fluttuante, composta da un particolare e ricercato effetto tridimensionale e sontuoso, con l’accostamento di tessuti diversi. Ai piedi, un tocco inaspettato con stivali alti. Una maestria artigianale firmata Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens Vi piace? ————————— The Venice red carpet, for her, holds no secrets. Signed Cate Blanchett, undisputed star of this 82nd Venice International Film Festival. From the very beginning, Wednesday, August 27. But today more than ever it is her day. Or rather, that of her latest film “Father Mother Sister Brother”, in competition in Venice and premiered just a short while ago. The result, compared to the opening night, changes little. Because Cate conquers us also on this occasion, choosing the plumage effect, with a satin halterneck dress that bursts in all its peculiarity in the skirt, wide and flowing, composed of a particular and refined three-dimensional and sumptuous effect, with the combination of different fabrics. On her feet, an unexpected touch with high boots. A masterful craftsmanship signed Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens. Do you like her? #whoopsee #cateblanchett #venezia82♬ Everything Works Out in the end instrumental - scars
Το «Father Mother Sister Brother» αφορά τρεις ιστορίες με πρωταγωνιστές ενήλικα παιδιά που προσπαθούν να επανασυνδεθούν με τους αποξενωμένους γονείς τους. Το κάθε κεφάλαιο διαδραματίζεται στο παρόν, σε διαφορετική χώρα: το «Father» σε μια αγροτική περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ντράιβερ και την Μπιάλικ να υποδύονται δύο αδέρφια που επισκέπτονται τον απομονωμένο πατέρα τους, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γουέιτς. Το «Mother», ταξιδεύει στο Δουβλίνο όπου η Μπλάνσετ και η Κριπς επανενώνονται με τη συναισθηματικά ψυχρή μητέρα τους (Ράμπλινγκ). Και το τελευταίο κεφάλαιο το «Sister Brother» εκτυλίσσεται στο Παρίσι και φέρνει τη Μουρ και τον Σάμπατ, σε μία τελευταία τους επίσκεψή στο πατρικό τους σπίτι.
Η πρεμιέρα αποτελεί την επιστροφή του Τζάρμους στο Λίντο έπειτα από 22 χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία στο φεστιβάλ ήταν το 2003 με το ντεμπούτο του «Coffee & Cigarettes». Η ταινία είναι μια παραγωγή των Saint Laurent Prods., Mubi και The Apartment (μια εταιρεία της Fremantle), μαζί με τις Badjetlag του Τζάρμους και CG Cinema του Τσαρλς Γκίλιμπερτ (Charles Gillibert). Υποστηρίχθηκε επίσης από τον οργανισμό Fís Éireann/ Screen Ireland και έλαβε χρηματοδότηση από τη Cinema Inutile. Το «Father Mother Sister Brother» αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες στις 24 Δεκεμβρίου.
Φωτογραφίες: AFP
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr