Κέλλυ Κελεκίδου για τον γιο της: Είμαι περήφανη για τον άνθρωπο που γίνεσαι
Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τα 16α γενέθλια του γιου της
Τα 16α γενέθλιά του γιόρτασε ο γιος της Κέλλυς Κελλεκίδου και του Νίκου Κουρκούλη, Ραφαήλ, και η τραγουδίστρια θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη της. Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram με αφορμή την ξεχωριστή μέρα, δήλωσε περήφανη για την προσωπική του εξέλιξη και του υπενθύμισε πως πάντοτε θα βρίσκεται στο πλευρό του. Αποκαλώντας τον «φως» και «δώρο», εξομολογήθηκε ότι αδυνατεί να αποτυπώσει με λόγια πόσο τον αγαπάει.
Στέλνοντας στο παιδί της τις ευχές της, η Κέλλυ Κελλεκίδου έγραψε: «Κλείνεις σήμερα τα 16 σου και πας στα 17. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος. Εύχομαι στη ζωή σου να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς, αυτό που γεμίζει την ψυχή σου με χαρά. Να έχεις υγεία, δύναμη και φως μέσα σου, να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς φόβο. Και να θυμάσαι πάντα πως θα είμαστε εδώ, δίπλα σου, σε κάθε σου βήμα, να σε στηρίζουμε. Ραφαήλ μου σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Είσαι η ζωή μου, η δύναμή μου, το πιο μεγάλο δώρο που μου χάρισε ο Θεός. Εσύ και η αδερφή σου. Πάντα δίπλα σου, σε κάθε βήμα σου, περήφανη για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Χρόνια πολλά αγάπη μου».
Δείτε τη δημοσίευσή της
