Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της
Η ηθοποιός ετοιμάζεται για ένα νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ
Mια αλλαγή έκανε στην εμφάνισή της η Ηλιάνα Μαυρομάτη, με αφορμή ένα επερχόμενο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Η ηθοποιός έδειξε το νέο της λουκ στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ηλιάνα Μαυρομάτη πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, με έντονα χάλκινα μαλλιά και αφέλειες. Προηγουμένως, η ηθοποιός είχε υιοθετήσει ένα καστανό χρώμα.
Πάνω στο story που ανέβασε, εξήγησε τον λόγο πίσω από την αλλαγή που αποφάσισε να κάνει και ευχαρίστησε όσους συνέβαλλαν σε αυτή. «Νέο λουκ για νέο πρότζεκτ», έγραψε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.
