Μάικλ Τζάκσον: Σαν σήμερα γεννήθηκε - «Ένας και μοναδικός» έγραψε η Ναόμι Κάμπελ
Δείτε την ανάρτηση του μοντέλου στο Instagram
Σαν σήμερα, 29 Αυγούστου γεννήθηκε ο Μάικλ Τζάκσον. Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, η Ναόμι Κάμπελ έκανε μια ανάρτηση στα social media αφιερωμένη στον βασιλιά της ποπ.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το διεθνούς φήμης μοντέλο δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα με την ίδια μαζί του και στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, τόνισε πως δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας σαν εκείνον.
Πιο συγκεκριμένα, η Ναόμι Κάμπελ έγραψε: «Ευτυχισμένα, παραδεισένια γενέθλια στον βασιλιά της ποπ. Ποτέ δεν θα υπάρξει άλλος σαν κι αυτόν. Ένας και μοναδικός».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε την ανάρτηση
