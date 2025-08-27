Φωτογραφία: Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει ξαπλωμένη στην άμμο
Φωτογραφία: Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει ξαπλωμένη στην άμμο

Η ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της

Φωτογραφία: Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει ξαπλωμένη στην άμμο
Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν έχουν φτάσει στο τέλος τους για την Κατερίνα Παπουτσάκη, με την ίδια να συνεχίζει να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ηθοποιός βρέθηκε στην Κάρπαθο, την Ίο και τώρα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης σε άγνωστο προορισμό.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες, που τη δείχνουν να ποζάρει με θέα τη θάλασσα, ενώ ανέβασε και στιγμιότυπα από το κάμπινγκ που έκανε με τον σύντροφό της.

Σε άλλη φωτογραφία, η Κατερίνα Παπουτσάκη έδειξε στους ακόλουθούς της τις παραλίες που επισκέφτηκαν, ενώ απαθανάτισε και μία σελίδα του σεναρίου που διαβάζει αυτό το διάστημα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα κύματος.

