Βίντεο: Ο Φοίβος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη»
Βίντεο: Ο Φοίβος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη»
Ο στιχουργός εξήγησε πως η ιδέα του γεννήθηκε από την απόφαση φίλου του να αγοράσει ένα σπίτι που ήταν σε πλειστηριασμό
Την άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη» αποκάλυψε ο Φοίβος μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, μιλώντας για τις συνθήκες που το ενέπνευσαν αλλά και για τον «δεύτερο κύκλο ζωής» που γνωρίζει σήμερα, χάρη στα social media. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2007 στο τριπλό επετειακό άλμπουμ «10 χρόνια μαζί», με αφορμή τη δεκαετή συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή. Παρά το γεγονός ότι δεν ξεχώρισε τότε, 18 χρόνια μετά, το τραγούδι ανακαλύπτεται ξανά μέσα από την πλατφόρμα του TikTok, όπως ο ίδιος παρατήρησε.
Η έμπνευση, όπως αποκάλυψε, προήλθε από μια πραγματική ιστορία, ένας φίλος του, ο Γιώργος, σκεφτόταν να αγοράσει ένα σπίτι σε πολύ χαμηλή τιμή. Όταν, όμως, ο Φοίβος έμαθε πως το ακίνητο προερχόταν από πλειστηριασμό, εξέφρασε ανοιχτά τις αντιρρήσεις του. «Ώπα! Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Αισθάνεσαι καλά με αυτό το πράγμα; Θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου», του είπε ο Φοίβος, αποθαρρύνοντάς τον από την αγορά.
Δείτε το βίντεο
Από αυτόν τον διάλογο γεννήθηκαν οι στίχοι: «Για κοίτα η τύχη πώς τα φέρνει. Σε άλλους δίνει, σε άλλους παίρνει. Ζυγαριά που πάντα γέρνει και η ζωή σου εξαρτάται από ποια πλευρά της θα 'σαι».
Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η «Τύχη» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια, γιατί συμπυκνώνει μια αλήθεια που συναντάται συχνά στη ζωή, πάντα κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Με χιούμορ, μάλιστα, έκλεισε την αφήγησή του λέγοντας: «Το καλό είναι ότι χρειάστηκε επιτέλους να μιλήσω και για ένα κομμάτι που δεν χρειάστηκε να το γράψω για τη γυναίκα μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι πλάκα-πλάκα και αυτό θα κόλλαγε για τη γυναίκα μου. Παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλο».
Η έμπνευση, όπως αποκάλυψε, προήλθε από μια πραγματική ιστορία, ένας φίλος του, ο Γιώργος, σκεφτόταν να αγοράσει ένα σπίτι σε πολύ χαμηλή τιμή. Όταν, όμως, ο Φοίβος έμαθε πως το ακίνητο προερχόταν από πλειστηριασμό, εξέφρασε ανοιχτά τις αντιρρήσεις του. «Ώπα! Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Αισθάνεσαι καλά με αυτό το πράγμα; Θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου», του είπε ο Φοίβος, αποθαρρύνοντάς τον από την αγορά.
Δείτε το βίντεο
@foivos.official
Τύχη… #foivos #despinavandi #greektiktok #storytime #viral♬ πρωτότυπος ήχος - Foivos
Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η «Τύχη» είναι ένα από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια, γιατί συμπυκνώνει μια αλήθεια που συναντάται συχνά στη ζωή, πάντα κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Με χιούμορ, μάλιστα, έκλεισε την αφήγησή του λέγοντας: «Το καλό είναι ότι χρειάστηκε επιτέλους να μιλήσω και για ένα κομμάτι που δεν χρειάστηκε να το γράψω για τη γυναίκα μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι πλάκα-πλάκα και αυτό θα κόλλαγε για τη γυναίκα μου. Παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα