Βίντεο: Ο Φοίβος αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Ο στιχουργός εξήγησε πως η ιδέα του γεννήθηκε από την απόφαση φίλου του να αγοράσει ένα σπίτι που ήταν σε πλειστηριασμό