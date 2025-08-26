Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι, έγραψε σε φωτογραφία της με την Καβογιάννη
Κλέλια Ανδριολάτου Μαρία Καβογιάννη

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι, έγραψε σε φωτογραφία της με την Καβογιάννη

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο «Maestro»

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι, έγραψε σε φωτογραφία της με την Καβογιάννη
Μια κοινή φωτογραφία με τη Μαρία Καβογιάννη μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, εκφράζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την ηθοποιό.

Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί με επιτυχία στο «Maestro»  στον ρόλο της «Κλέλιας» και της «Μαρίας». Την Τρίτη 26 Αυγούστου, το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε το κοινό τους στιγμιότυπο στα social media, με τις δύο να ποζάρουν αγκαλιά.

«Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι» σημείωσε η Κλέλια Ανδριολάτου στη λεζάντα της δημοσιεύσής της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι, έγραψε σε φωτογραφία της με την Καβογιάννη

Στη συνέχεια, η Μαρία Καβογιάννη αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου, γράφοντας στο Instagram story που έκανε: «Με το Κλελάκι μου, που πάντα αγαπώ».

Κλέλια Ανδριολάτου: Με τη Μαρία που πάντα θέλω να είμαι, έγραψε σε φωτογραφία της με την Καβογιάννη


