Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά
Μετά τη Σέριφο, σειρά για τη Μαρία Σολωμού είχε η Αντίπαρος. Η ηθοποιός ταξίδεψε στο «αγαπημένο της νησί», όπως λέει, και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Η ίδια το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύει καθημερινά σχεδόν υλικό από τις διακοπές της, δίνοντας έτσι στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς περνάει το καλοκαίρι της.
Στη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την εξόρμησή της σε παραλία της Αντιπάρου, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες, όπου ποζάρει με τους φίλους της.
Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της, η Μαρία Σολωμού έγραψε: «Αντίπαρος. Στο πιο αγαπημένο μου του κόσμου όλου νησί».
