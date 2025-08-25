Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Μαρία Σολωμού Αντίπαρος

Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά

Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά τη Σέριφο, σειρά για τη Μαρία Σολωμού είχε η Αντίπαρος. Η ηθοποιός ταξίδεψε στο «αγαπημένο της νησί», όπως λέει, και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η ίδια το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύει καθημερινά σχεδόν υλικό από τις διακοπές της, δίνοντας έτσι στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς περνάει το καλοκαίρι της.

Στη νέα της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Σολωμού ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την εξόρμησή της σε παραλία της Αντιπάρου, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες, όπου ποζάρει με τους φίλους της.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της, η Μαρία Σολωμού έγραψε: «Αντίπαρος. Στο πιο αγαπημένο μου του κόσμου όλου νησί».

Δείτε την ανάρτηση
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες
Μαρία Σολωμού: Στην Αντίπαρο η ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες



Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera

Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης