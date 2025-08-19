Η Μαρία Σολωμού έκανε τα μαλλιά της ράστα και πόζαρε με μπικίνι στην παραλία
Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της στην Κατερίνη
Ράστα έκανε τα μαλλιά της η Μαρία Σολωμού, ανανεώνοντας το look της, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.
Αυτές τις ημέρες, η ηθοποιός βρίσκεται στην Κατερίνη και μέσα από αναρτήσεις που κάνει στα social media δείχνει την καθημερινότητά της στην περιοχή, αλλά και την αλλαγή στα μαλλιά της.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Σολωμού υιοθετεί το συγκεκριμένο look, καθώς τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες πειραματίζεται με τα μαλλιά της.
Στις νέες εικόνες που δημοσίευσε την Τρίτη 19 Αυγούστου στο Instagram, η ηθοποιός πόζαρε στη θάλασσα με το μπικίνι της.
Δείτε την ανάρτησή της
