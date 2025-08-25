Χρήστος Μάστορας: Το βίντεό του για τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Χρήστος Μάστορας: Το βίντεό του για τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη
Ο τραγουδιστής ανάρτησε ένα κλιπ με την αγαπημένη του, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε την Κυριακή 24 Αυγούστου η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το μοντέλο και Instagrammer έκλεισε τα 29 της χρόνια και γιόρτασε με την παρέα της.
Φυσικά, από κοντά της δεν έλειπε ο αγαπημένος της, Χρήστος Μάστορας. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, θέλοντας να την τιμήσει, με αφορμή την ημέρα.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Μέλισσες» δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τη σύντροφό του να φορά ένα λευκό φόρεμα και να περπατάει σε ένα πάρκινγκ.
Πάνω στο βίντεο, ο Χρήστος Μάστορας δεν έγραψε τίποτα, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα χεριού και συνόδευσε το story του με το τραγούδι «Αν ήσουν άγγελος» του Βασίλη Καζούλη, εκφράζοντας έτσι την αγάπη του στη σύντροφό του.
Δείτε το βίντεο
