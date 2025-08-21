Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις δυσκολίες που περνάει: Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που ή κάτι θα μου φέρει ή κάτι θα μου πάρει
Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τις δυσκολίες που περνάει: Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που ή κάτι θα μου φέρει ή κάτι θα μου πάρει
Τα πιο σημαντικά που έχουν συμβεί στη ζωή μου, ήταν Αύγουστο, πρόσθεσε το μοντέλο
Προσωπικές σκέψεις για τον Αύγουστο, μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκαλύπτοντας ότι παρόλο που σηματοδοτεί τον μήνα των γενεθλίων της, είναι πάντα γεμάτος προκλήσεις και σημαντικά γεγονότα. Το μοντέλο ανέφερε ότι ο Αύγουστος «είναι πάντα ένας μήνας που ή κάτι θα της φέρει ή κάτι θα της πάρει», προσθέτοντας ότι τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή της έχουν συμβεί κατά τη διάρκειά του και λίγο πριν τα γενέθλιά της.
Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αρχικά ανέφερε: «Θα σας πω κάποιες σκέψεις μου. Ο Αύγουστος, είναι ο μήνας των γενεθλίων μου. Είναι πάντα ένας μήνας που ή κάτι θα μου φέρει ή κάτι θα μου πάρει. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια τον Αύγουστο πάντα κάτι μαθαίνω. Τα πιο σημαντικά που έχουν συμβεί στη ζωή μου, ήταν Αύγουστο. Δεν ξέρω γιατί. Λίγο πριν τα γενέθλιά μου», ενώ στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είτε κάποιο σημάδι θα μου φέρει το σύμπαν ότι δεν είμαι στο σωστό δρόμο, να αλλάξω τη γνώμη μου για έναν άνθρωπο, είτε θα μου φέρει κάτι πολύ θετικό, μια πολύ σημαντική δουλειά, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Πάντα πριν τα γενέθλιά μου ανοίγουν οι ουρανοί, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει πάντα τον Αύγουστο».
Η ίδια μοιράστηκε επίσης μια πρόσφατη προσωπική εμπειρία που την σημάδεψε και είχε σχέση με τον πατέρα της. «Ήταν ο μπαμπάς μου να κάνει άλλο ένα χειρουργείο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ήταν ένα χειρουργείο στα μάτια του, δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Το σκεφτόμουν χθες και πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν θετική. Έλεγαν ότι όλα θα πάνε μια χαρά, ότι δε χρειάζεται να το σκέφτομαι… Κάπως ένιωθα ότι δεν θα γίνει. Και σήμερα, τελικά έμαθα ότι δεν χρειάστηκε να γίνει το χειρουργείο και εν τέλει όλα είναι μια χαρά», σημείωσε.
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη υπογράμμισε την επίδραση της θετικής ενέργειας στις καταστάσεις της ζωής της: «Καμιά φορά λοιπόν η ενέργεια που δίνεις στις καταστάσεις λειτουργεί… Ίσως όχι πάντα. Αλλά εγώ, πρώτη φορά που δεν το πήρα κατάκαρδα… βγήκε σε πολύ θετικό». Τόνισε επίσης ότι ο Αύγουστος αποτελεί για εκείνη έναν μήνα «που την περνά από τεστ, ειδικά για τους ανθρώπους που έχει επιλέξει στη ζωή μου. Είναι πάντα δύσκολος μήνας ενώ είναι τα γενέθλιά μου…».
