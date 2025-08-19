Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το φιλί με τον Χρήστο Μάστορα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το φιλί με τον Χρήστο Μάστορα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Το στιγμιότυπο από τις διακοπές του ζευγαριού
Μια φωτογραφία να φιλάει τον Χρήστο Μάστορα με φόντο το ηλιοβασίλεμα μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Το μοντέλο ανάρτησε αρχικά ένα βίντεο από την παραλία, όπου επισκέφτηκε με τον σύντροφό της και μια εικόνα, που αποτύπωνε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον τραγουδιστή.
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος τραβήχτηκε η συγκεκριμένη λήψη, τη μοιράστηκε όμως την Τρίτη 19 Αυγούστου με τους ακολούθους της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο ανάρτησε αρχικά ένα βίντεο από την παραλία, όπου επισκέφτηκε με τον σύντροφό της και μια εικόνα, που αποτύπωνε μια ιδιαίτερη στιγμή με τον τραγουδιστή.
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος τραβήχτηκε η συγκεκριμένη λήψη, τη μοιράστηκε όμως την Τρίτη 19 Αυγούστου με τους ακολούθους της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα