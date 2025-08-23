Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».