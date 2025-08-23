Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ο τραγουδιστής ανάρτησε φωτογραφία μέσα από το κουρείο
Λίγες ημέρες μετά το επίσημο εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφτηκε κουρείο στη Γλυφάδα.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε εισαχθεί με εισαγγελική εντολή του πατέρα και της αδερφής του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και πλέον βρίσκεται στο σπίτι του μετά από απόφαση της θεραπευτικής ομάδας που τον παρακολουθούσε, μοιράστηκε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, το Σάββατο 23 Αυγούστου.
Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται καθισμένος στην καρέκλα του κουρείου, με αφρό ξυρίσματος στο πρόσωπο, αποτυπώνοντας τη στιγμή της φροντίδας της εμφάνισής του.
Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ημέρα που έλαβε και επισήμως εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
Σε δημοσίευση που έκανε στο Instagram έδειξε εικόνες από τον χώρο όπου έμεινε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα το κρεβάτι, τη θέα από το δωμάτιο αλλά και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του ήταν γραμμένη η φράση: «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».
Στο βίντεο που είχε τραβηχτεί στις 15 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε: «15 Αυγούστου... Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε: «Συνεχίζεται...».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον συγγενικών του προσώπων, τα οποία θεωρεί υπεύθυνα για τον πρόσφατο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αναφέρθηκε στις προθέσεις του πελάτη του, υπογραμμίζοντας: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος αλλά απόλυτα δικαιωμένος».
Σύμφωνα με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο εγκλεισμός του δεν ήταν τυχαίο περιστατικό, αλλά μέρος οργανωμένης ενέργειας από στενούς συγγενείς του με σκοπό να εμποδίσουν τις κινήσεις του. «Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα», δήλωσε ο δικηγόρος του σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1.
Ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και κάνει λόγο για σκευωρία. Δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παραχωρήσει δημόσια συνέντευξη, ενώ παραμένει σε ισχύ η συνεργασία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για τη φθινοπωρινή περίοδο.
Η αντίδραση της οικογένειας
Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».
