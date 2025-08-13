Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του πυροδότησαν τις φήμες που τους θέλουν να έχουν αρραβωνιαστεί - Το μονόπετρο δαχτυλίδι
Η Γκαμπριέλα Μπρουκς εθεάθη με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο στον παράμεσο του χεριού της
Tις φήμες περί γάμου πυροδότησαν ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η σύντροφός του, Γκαμπριέλα Μπρουκς, όταν απαθανατίστηκε να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στον παράμεσο του αριστερού της χεριού. Η 29χρονη Αυστραλή ηθοποιός και μοντέλο εθεάθη στην Ίμπιζα, στο 42ο πάρτι γενεθλίων του Κρις Χέμσγουορθ.
Η Γκαμπριέλα Μπρουκς, που είναι σε σχέση με τον σταρ των Hunger Games από το 2019, τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα με το δαχτυλίδι της, καθώς επιβιβαζόταν σε βάρκα για να μεταβεί στο γιοτ. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει το γεγονός.
Το λαμπερό πάρτι φιλοξένησε και άλλες διάσημες προσωπικότητες όπως τη Ρίτα Όρα, τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι και τον Ματ Ντέιμον, που είναι στενός φίλος των Χέμσγουορθ και των οικογενειών τους.
Ο Χέμσγουορθ εθεάθη για πρώτη φορά με την Μπρουκς στην πατρίδα του, την Αυστραλία, τον Δεκέμβριο του 2019. Ωστόσο, δεν έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση μέχρι τον Ιούνιο του 2021 σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο. Αν και ο διάσημος ηθοποιός δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τη σύντροφό του, εκείνη ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2021 σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stellar Magazine» τον λόγο που προτιμά να κρατάει την ερωτική της ζωή ιδιωτική.
«Η προσωπική μου σχέση είναι πολύ, πολύ σημαντική και πολύ ιερή για μένα», δήλωσε η Μπρουκς, σύμφωνα με την Daily Mail. «Και αισθάνομαι ότι σε μια βιομηχανία όπου τόσα πολλά προβάλλονται, υπάρχουν κάποια πράγματα που απλά θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου».
Πιο πρόσφατα, το ζευγάρι απόλαυσε τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024, με τον ηθοποιό να μοιράζεται ένα σπάνιο στιγμιότυπο του μοντέλου στο Instagram.
