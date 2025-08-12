Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται ότι ο Μπρούκλιν «εγκατέλειψε την οικογένεια» - Πώς έμαθαν για την ανανέωση των όρκων του
Ο πρωτότοκος γιος τους ανανέωσε τους γαμήλιους όρκους του με τη Νίκολα Πελτζ σε μια ιδιωτική τελετή χωρίς κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ
Κανέναν συγγενή του δεν προσκάλεσε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων του με τη Νίκολα Πελτζ, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ να ανησυχούν ότι ο πρωτότοκος γιος τους έχει «απομακρυνθεί οριστικά από την οικογένεια». Οι γονείς του πληροφορήθηκαν για την τελετή από τα μέσα ενημέρωσης.
Ο 26χρονος και η σύζυγός του, που παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 2022, αντάλλαξαν εκ νέου όρκους στις 2 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη, σε μια μικρή τελετή παρουσία της οικογένειας της Νίκολα Πελτζ. Η νύφη φόρεσε το νυφικό της μητέρας της από το 1985, ενώ ο πατέρας της, Νέλσον Πελτζ, είχε τον ρόλο του τελετάρχη. Κανένα μέλος της οικογένειας Μπέκαμ, ούτε οι γονείς, αλλά ούτε και τα αδέρφια του, δεν έλαβε πρόσκληση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun.
Πηγή από το περιβάλλον τους που μίλησε στην εφημερίδα ανέφερε ότι η απουσία της οικογένειας, σε συνδυασμό με τον κεντρικό ρόλο του Νέλσον Πελτζ στην τελετή, ήταν «ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ». Όπως τόνισε, ούτε τα 30 και πλέον μέλη της ευρύτερης οικογένειας είχαν ενημερωθεί, ενώ οι παππούδες του Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι «συντετριμμένοι». Η ίδια πηγή χαρακτήρισε την κίνηση «σκληρή και εκδικητική», εκτιμώντας πως η 2α Αυγούστου μπορεί να σηματοδοτεί «την ημέρα που ο Μπρούκλιν έπαψε να είναι μέλος της οικογένειας Μπέκαμ».
Η ρήξη φαίνεται να έχει ξεκινήσει ήδη από το 2022, πριν τον πρώτο γάμο, όταν η Νίκολα Πελτζ επέλεξε να μη φορέσει δημιουργία της πεθεράς της, αλλά νυφικό Valentino, κάτι που φέρεται να δυσαρέστησε τη Βικτόρια Μπέκαμ. Από τότε, οι δύο οικογένειες δεν έχουν συναντηθεί, ενώ η Νίκολα Πελτζ σπάνια φωτογραφίζεται με τους Μπέκαμ. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Μάιο, όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του πατέρα του, ενώ εκείνος και η Νίκολα Πελτζ δεν ακολουθούν πλέον στα κοινωνικά δίκτυα τους αδελφούς του, Ρόμεο και Κρουζ, κίνηση που σύμφωνα με φίλους τους, έγινε μετά από μπλοκ από την πλευρά των δύο νεότερων Μπέκαμ.
Αντίθετα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ διατηρεί στενές σχέσεις με την οικογένεια της συζύγου του. Πρόσφατα μάλιστα, ευχήθηκε δημόσια «χρόνια πολλά» στον πεθερό του με ένα μήνυμα. «Σ’ αγαπάμε», έγραψε.
Παρά τις εντάσεις, ο ίδιος περιέγραψε την ανανέωση των όρκων ως «μια πολύ όμορφη εμπειρία» και δήλωσε ότι θα το έκανε «κάθε μέρα» αν μπορούσε. Στο Instagram ανάρτησαν φωτογραφίες και βίντεο, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «μόνο αγάπη».
