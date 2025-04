H Mπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι ότι προσπαθεί να αποδομήσει τον νόμο που προστατεύει τα θύματα σεξουαλικών επιθέσεων

Κλείσιμο

Η νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τους συνεργάτες του ότι χρησιμοποιούν επιθετικές τακτικές, προκειμένου να φιμώσουν όσους θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.Οι δικηγόροι της ηθοποιού, Esra Hudson και Mike Gottlieb, σε δήλωσή τους στο Us Weekly την Πέμπτη 10 Απριλίου, υποστηρίζουν ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι επιχειρεί να υπονομεύσει τη νομοθεσία που προστατεύει τα θύματα που τολμούν να καταγγείλουν κακοποιητικές συμπεριφορές.«Ο κος Μπαλντόνι έχει περάσει από το να κερδοσκοπεί πάνω σε ένα brand που προωθεί την υποστήριξη των γυναικών, στο να ηγείται μιας προσπάθειας αποδόμησης του ίδιου του νόμου που προστατεύει τις γυναίκες οι οποίες τολμούν να μιλήσουν για σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση ή διάκριση», αναφέρεται στη δήλωση. «Η σεξουαλική παρενόχληση προστατεύεται από τον νόμο AB 933 στην Καλιφόρνια, που θεσπίστηκε για να αποτρέψει τους θύτες από το να χρησιμοποιούν αγωγές δυσφήμησης ως όπλο εκφοβισμού και εξόντωσης όσων τους καταγγέλλουν».«Το μήνυμα που στέλνουν στα θύματα με αυτές τις "τακτικές καμμένης γης" είναι απλό. Μείνετε σιωπηλοί ή θα καταστραφείτε», σημειώνει η νομική ομάδα της ηθοποιού και προσθέτει: «Όπως τεκμηριώνεται και στο υπόμνημα που κατατέθηκε σήμερα, η απόπειρα των Wayfarer Parties να σύρουν την κυρία Λάιβλι σε μια εκδικητική αγωγή απέτυχε παταγωδώς, ενώ ταυτόχρονα τους εκθέτει σε σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Η Μπλέικ Λάιβλι θα συνεχίσει να δείχνει σε όλα τα θύματα πως δεν είναι μόνα, πως δεν χρειάζεται να σωπάσουν, και πως ο νόμος είναι στο πλευρό τους».Στην ίδια κατάθεση, η πλευρά της ηθοποιού ζητά την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας πως οι ισχυρισμοί της άλλης πλευράς «είναι νομικά κενές προσπάθειες να θεμελιώσουν ισχυρισμό δυσφήμησης, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες τους οι καταθέσεις αναγνωρίζουν πως τα επίμαχα σημεία ανήκουν σε νομικά έγγραφα που προστατεύονται».Απαντώντας, ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, Bryan Freedman, υποστήριξε στις 3 Απριλίου ότι η μήνυση του πελάτη του περιλαμβάνει αποδείξεις για «υπολογισμένες προσπάθειες της Λάιβλι να εκβιάσει και να χειραγωγήσει» τον Μπαλντόνι και την εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, «προκειμένου να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο επί της ταινίας It Ends With Us, και στη συνέχεια να τους δυσφημήσει όταν τα σχέδιά της απέτυχαν».«Η κυρία Λάιβλι και ο κύκλος της στο Χόλιγουντ δεν μπορούν να εμποδίσουν τους εντολείς μου να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη ώστε να καθαρίσουν το όνομά τους από ψευδείς και επιζήμιους ισχυρισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Freedman.Η ανακοίνωση κατέληγε ως εξής: «Το δικαίωμα αυτό δεν προστατεύει μόνο τον κ. Μπαλντόνι και τους συνεργάτες του στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά όλους τους Αμερικανούς που ενδέχεται να βρεθούν στο μέλλον αντιμέτωποι με ψευδείς κατηγορίες και ζητήσουν αποκατάσταση μέσω της Δικαιοσύνης. Αυτή η απόπειρα φίμωσης πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης στα δικαστήρια και αποδυνάμωσης του Συντάγματος προς όφελος των ισχυρών».Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και «εκστρατεία δυσφήμισης» εις βάρος της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», στην οποία συμμετείχαν και οι δύο. Τον ίδιο μήνα, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός κατέθεσε αγωγές κατά της New York Times και της Μπλέικ Λάιβλι, για συκοφαντική δυσφήμηση και άλλες κατηγορίες. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.Shutterstock